新冠疫情讓門診人數銳減！2大族群消失　「醫院該有的樣子出來了」

▲受到新冠肺炎疫情影響，國內各大醫院現在對進出醫院院區看診、探病者，都有做管控與監測。（圖／此為示意圖，報系資料照片）

文、圖／CTWANT

受到新冠肺炎疫情影響，為了提高感染管控效果，許多大醫院都進行進出人員管制，近期大醫院人潮大幅減少，有醫護人員發現，最近醫院從門庭若市，變得門可羅雀，原來是「職業看病族」消失了，直言「這才是醫院該有的樣子」。

請繼續往下閱讀...

據《聯合報》觀察，過去常常流連於大醫院診間的患者大幅減少，連負責開救護車協助送醫救治的消防也很有感。一名嘉義縣消防員就說，過去常常有一些輕症、慢性病的人，「有的連痔瘡流血都叫救護車」，但從新冠疫情爆發後，他觀察這些「救護車常客」幾乎不見了。

而根據健保署統計資料顯示，2018年因為「輕症」掛急診的病患比例，大概占整體急診的15%，不過隨著疫情發展嚴峻，嘉義各大醫院門診量，比起去年同期相減少約3成；台南成大醫學中心門診，也減少20%左右。

嘉義長庚急診科主任醫師林稜傑接受《聯合報》訪問時表示，他觀察會來急診的「職業看病族」，通常分兩種族群，一種是患者不知道掛什麼科才好，乾脆跑來急診；另一種是常自覺不舒服的慢性病長者，因子女沒時間陪看病，長輩又不舒服，直接來掛急診比較快，但這些族群，現在受到疫情影響，已經不太跑急診室了。

更多 CTWANT 報導

新冠病毒恐致肺纖維化…肺被炸「坑坑疤疤」 解套只剩「這方法」

新冠肺炎確診破百！台灣未來14天是關鍵 「這數字」飆高恐不妙

冷血女友從後面來！男友遭割喉倒血泊…伴屍淡定喝茶