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習近平與普丁晚間通電話！雙方要繼續為抗疫「相互支持、密切合作」

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▲▼習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中國國家主席習近平今（19）日晚間與俄羅斯總統普丁通電話時指出，新冠肺炎疫情來勢兇猛，中國必須勇敢應對，中方願同包括俄羅斯在內的各國一道，加強國際防疫合作，攜手應對共同威脅和挑戰，維護全球公共衛生安全。

據《央視新聞》報導，習近平首先指出，新冠肺炎來勢兇猛，中國必須迎難而上，勇敢應對，「因為這不僅關乎中國人民生命安全和身體健康，還關乎全世界公共衛生安全。」他續指，經過不斷努力，中國國內當前疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復。

習近平認為，他們有信心、有能力、有把握贏得疫情防控戰的「最終勝利」，同時願和包括俄羅斯在內的各國一道，基於人類命運共同體理念，加強國際防疫合作，開展防控和救治經驗分享，推動聯合科研攻關，攜手應對共同威脅和挑戰，維護全球公共衛生安全。

「在抗擊疫情的特殊時刻，中俄相互支持、守望相助，開展了密切合作，體現了新時代中俄關係高水平。中俄合作基礎牢固，內生動力強勁。」習近平強調，雙方要以中俄科技創新年為契機，推動兩國各領域合作取得更多成果。中方也相信在普丁總統領導下，俄羅斯人民將繼續沿著符合本國國情的發展道路團結奮進，不斷取得新成就。

另一方面，對於中方抗疫的措施，普丁高度讚賞並為此感到高興，他認為中國政府不僅控制了國內疫情，也為保護世界人民健康安全作出了重要貢獻。「中國向遭受疫情的國家及時伸出援助之手，為國際社會樹立了良好典範。中國的行動是對個別國家挑釁和『污名化』中國的響亮回答。」最後，普丁強調，俄方盼同中方繼續為抗疫「相互支持、密切合作」，以不斷深化俄中全面戰略協作夥伴關係。

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

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