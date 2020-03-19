一排墨綠軍卡從公墓中駛出　義大利軍隊暗夜運屍火化

▲病患遺體從公墓中移出。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情飆升，截至當地時間18日為止，確診人數達35,713例，死亡人數為2,978人。網路上流出義大利出動軍方以協助運屍的影片，陸軍發言人在19日證實，已部署了15輛卡車和50名士兵，因為倫巴底區貝加莫市（Bergamo）的火葬場已經無法負荷屍體的數量，才會出動人力協助運送屍體到鄰省火化。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）9日宣布鎖國之後，疫情仍不見有減緩的趨勢，且仍有少數人無視法令出門走動，於是他在19日進一步公告，要延長禁令至4月3日之後，民眾唯有在工作與健康相關等絕對必要的狀況之下才可出門。

根據《路透社》報導，義大利媒體Eco di Bergamo貼出了一則影片，從中可以看出一長排的軍用貨卡趁著深夜的時候，從貝加莫市的公墓裡駛出，顯示出當地疫情已經達到衛生單位可以負荷的臨界點，大量的醫護人員也深陷在感染的高度風險之中。倫巴底區底下的一位省長Attilio Fontana透露，如果醫護人員也因染疫而死亡，義大利將面臨一場災難性的危機。

March 18th, 2020, #Bergamo, #Italy: army trucks pictured overnight - 18/19 - transporting a reported number of 60 coffins to other cities, as the local funeral homes reportedly can no longer bear the number of dead. Source: @corrierebergamo on Facebook. https://t.co/2lJLjkFEPl pic.twitter.com/xZVmlO4vyA — News From Italy's Viral Crisis (@NIVC2020) March 19, 2020

為了應對疫情帶來影響，義大利政府火速公布了一項經濟措施，將花費250億歐元（約台幣8219億元）以協助公司行號和底下的員工，未來會進一步考慮擴大銀行擔保貸款。原先金融市場擔心疫情會導致歐洲債務危機重新上演，但在歐洲中央銀行 （European Central Bank）宣布7500億歐元（約台幣24兆元）的緊急援助計劃後，才消除了市場的疑慮。

教育部長盧西亞·阿佐利納（Lucia Azzolina）表示，雖然疫情未來走向仍無法預測，但學校一定會在絕對安全的情況下，才會重新開放，「學年的結束取決於未來幾週的線上課程進行得如何。」