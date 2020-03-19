戴愛玲獻唱《防疫版對的人》　徐國勇：感謝相挺！

▲徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

內政部小編改編歌手戴愛玲的歌曲《對的人》，提醒歸國旅客，為了加速檢疫流程，請極力配合，掃描入境檢疫系統，確實申報登錄資料，並且詳填地址與聯絡資訊。戴愛玲看到歌曲被改編成「防疫版對的人」後，親自獻唱，而內政部長徐國勇也到戴愛玲臉書粉專留言「感謝相挺！一起為防疫加油！」

戴愛玲在臉書PO出一段影片，親自獻唱「防疫版對的人」。她表示，看到同事傳的內政部防疫貼文，「聽到大家的敲碗聲就來唱給你們聽，在家才可以大聲唱喔 也要記得勤洗手，我們一起做好防疫！」

戴愛玲歌曲《對的人》原歌詞為「愛要耐心等待，仔細尋找 感覺很重要，寧可空白了手，等候一次，真心的擁抱，我相信在這個世界上，一定會遇到，對的人出現，在眼角」

內政部改編的《防疫版對的人》歌詞為「愛要耐心等待，仔細尋找，檢疫很重要，記得掃描系統，簡訊憑證，正確的申報，我相信每個想家的人，一定都知道，多等幾分鐘，馬上好」。

貼文一出，除了徐國勇回應「感謝相挺！一起為防疫加油！」其他網友也紛紛留言，「好感動！」、「感謝相挺！」、「謝謝妳ㄧ起防疫，天后真棒」、「今天看到就覺得內政部應該邀本尊獻唱兼宣導，沒想到…太可愛了啦！」、「免費的宣傳耶！ 好棒！」、「清唱也好聽」