內政部小編KUSO戴愛玲神曲　網友崩潰：會害我唱錯啦





▲內政部小編改編戴愛玲歌曲。（圖／翻攝內政部臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

防疫期間，內政部臉書粉專小編又出新招，透過改編歌手戴愛玲的歌曲《對的人》提醒民眾，防疫關鍵期，防疫把關不可鬆懈。網友看完KUSO版的歌詞直說，「小編你這個有聲KTV會害我以後去唱歌歌詞唱錯啦！」

內政部19日在臉書粉專表示，防疫關鍵期，檢疫把關不可鬆懈，面對每一份居家檢疫通知書 ，檢疫人員都要仔細審查、嚴格核對資料，連填寫的電話號碼都得現場撥通，確認沒錯誤之後才會放行。

內政部指出，為了加速檢疫流程，也請歸國旅客極力配合，掃描入境檢疫系統，確實申報登錄資料，並且詳填地址與聯絡資訊，更重要的是，多一份同理心，耐心等候，防疫不只是個人的事，還攸關家人、鄰居，甚至是全台社會大眾，因此，請大家務必配合相關檢疫規定，一起挺過這波疫情。

內政部小編還改編戴愛玲的歌曲《對的人》。原歌詞為「愛要耐心等待 仔細尋找 感覺很重要」，內政部小編改為「愛要耐心等待，仔細尋找，檢疫很重要」；原歌詞「寧可空白了手，等候一次，真心的擁抱」，被改成「記得掃描系統，簡訊憑證，正確的申報」。

原歌詞「我相信在這個世界上，一定會遇到，對的人出現， 在眼角」，被改為「我相信每個想家的人，一定都知道，多等幾分鐘，馬上好」。

最後，內政部提醒，「共同唯一主張入境線上填」、「謝謝第一線防疫人員」、「防疫缺你不可」、「勤洗手就是愛台灣」、「內政部關心您」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「太喜歡這篇了，忍不住跟風」、「望每位歸國的民眾都能做對的人，而不要到處亂跑又不配合當錯的人」、「小編可能太久沒被叫去部長辦公室了」、「小編你這個有聲KTV，會害我以後去唱歌歌詞唱錯啦」、「小編你484想把電火球院長釣出來」