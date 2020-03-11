鼓勵線上掃墓恐引長者反彈？　徐國勇：別看扁老人家　我媽90歲也會用LINE

▲立法院內政委員會，徐國勇堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

因應新冠肺炎疫情，為不讓清明連假掃墓成為防疫破口，內政部鼓勵民眾採分流掃墓或線上參與，針對長輩可能比較不會用科技，是否引發不滿，內政部長徐國勇11日受訪時表示，目前為止沒有任何反彈，都是支持，並說自己媽媽90歲了，也會用LINE跟他傳訊息，「我覺得不要把老人家看扁，以為他不會用，其實很多人基本的都會用。」

內政部10日表示，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與，或提前清整墓園，避免群聚感染風險。

徐國勇表示，看到很多宗教團體包括慈濟、佛光山，現在都用線上法會，效果也很不錯，尤其現在要防止疫情擴散的時候，感謝所有宗教團體大家一起幫忙，現在法會擴展到清明法會，很多清明法會也都用線上處理，例如台南的一貫道，過去清明節都一、兩萬人，昨天他們也公布了祈福祭組外 ，要求其他信徒不要來，在家裡看直播，至於祖先排位祭祀也用分流處理，就是人數控制，保持距離、通風良好就可以達到很好效果。

徐國勇說，包括很多公立塔位，也都用各種不同方式，有的禁止、有的分流來處裡，私立塔位也用線上方式，相信漸漸清明節會達到一定功能。

徐國勇說，目前沒有任何反彈，都是支持，「目前為止我個人收到沒有反彈聲音，對祖先的懷念、慎終追遠，是傳統文化一部分，有時候為了配合疫情，我想大家都能體諒，目前都是正面回應。」

被問到是否有長輩不會用科技可能引發不滿，徐國勇說，「我媽媽也90歲了，她也會用LINE跟我傳訊息，也有年輕人教他，其實家庭都有年輕人或是看護，也是用賴在處理，我覺得不要把老人家看扁，以為他不會用，其實很多人基本的都會用。」

至於墓園偏僻收訊不好的問題，徐國勇強調，現在台灣收訊都相當好，各種建置都相當好，可能人多的地方會有頻寬問題，但應該都還好，如果偏僻到網路不通的地方，大概也蠻空曠，人不多的話也不用戴口罩，至於人多的地方，頻寬都還好。