欠債8千「錢帶不夠竟惱羞」　莽男持摺疊刀恐嚇跑腿小弟：錢留下

記者陳豐德／新北報導

新北市一名謝姓男子，12日受託前往板橋區中山路替朋友拿回借款8千元，不料姜姓嫌犯因為身上只有近6千元，無法完全償還借款，與債權人電話中爭執後惱羞成怒，竟亮出折疊刀搶走謝男手機，要求對方將6千元留下來，謝男嚇得拔腿就跑，並報案聲稱自己被搶，警方循線隔日通知姜嫌及共犯到案，訊後依照恐嚇罪嫌偵辦。

▲莽男與共犯因錢帶不夠償還債務，竟涉嫌持刀威脅跑腿小弟。（圖／記者陳豐德翻攝）



謝姓男子（20歲）12日晚間10時許向警方報案，聲稱自己在新北市板橋區中山路巷內被1男1女持刀搶走手機，警方獲報後不敢大意，立即派遣線上10名警力到場，但現場已不見兇嫌身影，而謝男也因為恐懼情緒，而無法向員警描述犯嫌特徵及逃逸路線。

據查證，謝男是由洪姓債權人所委託，替他取回姜姓主嫌（男，29歲）所欠他的8千元債務，到場之後發現還有對方另名陳姓女友人（39歲）陪同，但身上只有近6千元無法全額償還，姜嫌於是要求謝男打電話給債權人，協調還款細節卻撕破臉，姜嫌一氣之下拿出折疊刀，要求謝男把6千元留下才能走，謝男趕緊落荒而逃，自己手機嚇到沒拿走遺落現場。

經調閱沿路監視器鎖定身分後，13日下午4時許姜嫌及陳女到派出所說明案情，他表示謝男的手機自己並無意要拿，他事後包裝起來後寫上姓名寄放在超商，並請債權人聯繫謝男領回，而陳女隨全程在一旁觀看，仍被列為共犯，全案訊後依照恐嚇罪嫌將2人送辦。

▼雙方約在板橋中山路巷內商討還款問題。（圖／記者陳豐德翻攝）



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