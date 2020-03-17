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押人畫面曝！借款2萬「10天利息5千」扛不住　男被2兄弟押到焚化爐痛毆

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記者邱中岳／台北報導

北投14日凌晨1時許，1名男子因積欠債務遭1對兄弟檔強押上車，，並將男子押往北投焚化爐一帶持鋁棒、徒手毆打對方，民眾見狀隨即通知警方，警方在凌晨時分找到男子，據悉，男子因積欠2萬元未還，所以才被強押痛毆。

據了解，23歲的連姓男子，2月初向21歲、18歲的謝姓兄弟檔借貸2萬元，但沒想到無力償還，雙方約在北投捷運唭哩岸站附近談判，但沒想到謝姓兄弟檔竟找來2人助陣，一見到連男就將人帶上車。

▲▼連男向謝姓兄弟檔借貸2萬元，10天要5千利息無力償還，慘被押上焚化爐痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲連男向謝姓兄弟檔借貸2萬元，10天要5千利息無力償還，慘被押上焚化爐痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

連男遭帶上車後，謝姓兄弟檔等4人一路將車開往北投焚化爐一帶，並在山上持鋁棒以及徒手毆打連，造成連身上有多處瘀青，民眾見狀緊急報警，警方調閱監視器在凌晨4時許掌握嫌犯蹤跡，並前往北投焚化爐將人救出。

謝姓兄弟檔到案後辯稱，連姓男子積欠2萬元債務都沒有還，所以才將人帶上山想給個教訓，但連姓男子表示，當時借款2萬元，但卻僅得到1萬5千元，且每10天還要償還5千元利息，實在沒有辦法償還債務。 

警方事後發現謝姓兄弟檔不僅將人強押上山痛毆，造成被害人臉部、身體多處紅腫瘀青，還放款給連男並收取超高利息，訊後也依照妨害自由以及重利等罪嫌依法送辦。 

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