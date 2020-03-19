網友色誘：想看你凸凸～「L姓男藝人」暈船！猛傳裸照　掏出來後下場慘爆

▲林姓男藝人遭網友色誘，互傳裸照，還遭恐嚇。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

L姓男藝人驚傳遭網友阿三（化名）色誘，雙方互傳裸照後，對方竟截圖恐嚇，「讓我完全滿足」，否則要向媒體爆料，讓L男不堪其擾報警提告。法院審理後，依強制罪判阿三2個月有期徒刑。

判決書指出，阿三透過IG認識L男，並時常傳送訊息，「我好想看你拍凸凸的樣子（意指男性性器官勃起）」、「晚上啊！我也會拍給你」、「我想看你自己用，也可叫給你聽」、「錄一段摸摸跟摸摸蛋蛋，掏出來的過程，我想看」、「我在等你，親愛的」、「我答應你不截，但你要滿足我」等語。

過程中，L男暈船，果真拍下了裸照給阿三，但沒想到，阿三卻趁機截圖，還恐嚇要爆料給媒體，「我要生氣了，我要跟媒體說了，我朋友是媒體人，我只能問他怎投訴，看你ig也蠻多粉絲的，請他們幫忙一起投稿」、「你的我都有截圖和錄影當證據」、「你要滿足我，讓我完全滿足，我就不追究一切」等。

L男見狀嚇壞，只好聽從阿三指示拍下更多裸照，但阿三卻變本加厲，不斷威脅，L男不堪其擾，最終決定赴士林地檢提告。全案移轉高雄地檢署，檢方也根據阿三的自白，以及2人的對話截圖，將阿三以涉犯恐嚇、強制等罪嫌起訴。

法院審理後，認為阿三犯行明確，但考量他犯後態度良好，且也與L男達成和解，因此依強制罪判他2個月徒刑，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

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