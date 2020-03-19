不滿弟弟罵媽媽！他氣瘋對空鳴槍警告　被逮怒喊：我要給他教訓

▲不滿弟弟罵媽媽，他對空鳴槍警告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／苗栗報導

謝姓男子因不滿弟弟罵母親，竟氣得拿著改造前要找弟弟理論，還對空鳴槍想給弟弟警告。警方獲報趕抵現場，當場逮捕謝男，並起獲改造手槍1支及子彈2顆。苗栗地院審理後，也依槍砲罪判謝男3年2個月徒刑，併科罰金6萬元。

謝男2018年11月29日晚間因與弟弟有糾紛，氣得找弟弟質問，但在過程中，他竟拿出手槍對空鳴槍。警方獲報後，立刻趕赴現場，當場查扣手槍及數顆子彈，並將謝男帶回偵辦。

謝男事後向警方供稱，因不滿弟弟對母親不禮貌，所以才持槍至對方工作地點理論，他也坦承持有改造手槍1支及子彈。警方偵詢後，也依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送苗栗地檢署偵辦，並由苗栗地檢署提起公訴。

法官審理後認為，謝男無視國家禁令持有手槍，對社會治安造成嚴重危害，也對他人生命安全構成潛在性危險，實屬不該，因此依非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪將他判處3年2個月徒刑，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役。全案可上訴。

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