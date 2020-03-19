　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲王男到KTV唱歌，結束一踏出門外便立刻遭仇家追砍，他四肢全斷、小腸外露險喪命。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／桃園報導

陳姓男子因與王姓男子有糾紛，竟找來邱姓同夥等10多人到KTV堵人，一見到王男走出，便拿著西瓜刀、開山刀等衝上前猛砍，導致王男四肢韌帶幾乎全斷、小腸外露，失血過多差點死亡，最後住了加護病房1個多月，切除140公分小長，才倖免於死。法官審理後，也依殺人未遂罪嫌判處陳男7年、邱男6年徒刑。

檢警調查，陳男先前與王男有糾紛，而2018年3月11日他看見王男在KTV唱歌打卡的照片，便立刻撂來邱姓同夥在門口堵人，一直等到凌晨4點多，王男才從KTV走出。

眾人一見到王男，分別拿著西瓜刀、開山刀衝出，陳男還嗆聲，「你知道我是誰嗎？」隨即朝著王男揮刀。王男被陳男突如其來的舉動嚇傻，拔腿狂奔，但仍被拉回猛砍，導致王男全身多處切割傷，四肢韌帶幾乎全斷、右側氣胸連腸子都流了出來，最後靠著民眾報案，送醫搶救後才倖免於死。

法院審理期間，陳男及邱男坦承動手砍人，但只是想給對方教訓，並沒有想致人於死。不過，法官根據醫師診斷，發現王男傷勢極為嚴重，前後陸續切除小腸140公，還接受了肢體整形重建手術，創傷嚴重分數達16分以上，認定2人殺人犯意明確，所幸王男及時救治，才撿回一條命，因此依殺人罪各判處陳男、邱男7年及6年有期徒刑。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

網友色誘：想看你凸凸～「L姓男藝人」暈船！猛傳裸照　掏出來後下場慘爆

為愛北上！女慘遭槍殺棄屍三峽山區　他被逮吐實情…警循濃臭味找到腫脹屍體

正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水　快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

ET快訊
終結連14凍！央行宣布降息1碼　重貼現率改寫歷史新低
第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同
國內累積病例破百「仍有3人嚴重」　在加護病房使用呼吸器
3照片曝全聯實景！女主播嚇到倒退好幾步：這世界真的瘋了
北部染疫男高中生傳給「斜前方同學」　鄰座5同學還在採檢中
確診北部男遭爆「晚上去3夜店跑趴」　指揮中心回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

「確診3人住鳳山...」LINE群組散布假訊息　2女最高可罰300萬

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

「確診3人住鳳山...」LINE群組散布假訊息　2女最高可罰300萬

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

奧運棒球資格賽若不打　依排名台灣、美國打奧運機率高

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

避免群聚感染！侯友宜宣布即日起至7／14暫停開放校園

讓觀光好上加好！　台南市議會盼府會共同爭取主辦2022年台灣燈會

中美互擋記者採訪　耿爽歎「委屈未能求全」：我們是被迫的！

馬來西亞回教徒集體確診　出席者10%中鏢

單驥／美國進入經濟衰退期　大蕭條只剩一步之遙

疫情影響選手難保公平　IAAF主席：東奧危機比莫斯科奧運還嚴重

北市內湖樹林中驚見「三屍」！父上吊、母及10多歲童躺地　頸留勒痕

社會熱門新聞

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

IG才PO照慶生！男友生日夜「看她被槍殺」

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

獨／北部移工發燒就診…趁轉院空檔落跑

「繩師」綑綁倒吊騰空　辣妹：好爽

3槍狠殺年輕妹　2嫌：不是我殺的

早點名缺席　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆中士下場曝

癡情女「遭開3槍」推下山　男友旁觀拒認罪

更多熱門

相關新聞

拿花給二哈拍美照　牠一口吞下！

拿花給二哈拍美照　牠一口吞下！

飼養哈士奇心臟一定要夠大呀！馬來西亞檳城的飼主Teng ST這天帶著愛犬「貝莉」到戶外散步，看到地上有朵漂亮的小花，想說可以拿起來和貝莉來拍張仙氣感十足的美照，結果拍到一半時，狗狗突然越走越近，正當飼主以為牠要走上前撒嬌時，下秒貝莉居然把花朵給吞了！

幫4柴拍照喬完位置「粉絲站3排」

幫4柴拍照喬完位置「粉絲站3排」

3員工打卡小秘密！老闆驚見超糗痕跡

3員工打卡小秘密！老闆驚見超糗痕跡

阿嬤深蹲拍汪　她傻眼：只是睡覺

阿嬤深蹲拍汪　她傻眼：只是睡覺

Pizza店真實存在！韓推《寄生上流》打卡行程

Pizza店真實存在！韓推《寄生上流》打卡行程

關鍵字：

拍照打卡仇家

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面