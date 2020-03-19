KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

▲王男到KTV唱歌，結束一踏出門外便立刻遭仇家追砍，他四肢全斷、小腸外露險喪命。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／桃園報導

陳姓男子因與王姓男子有糾紛，竟找來邱姓同夥等10多人到KTV堵人，一見到王男走出，便拿著西瓜刀、開山刀等衝上前猛砍，導致王男四肢韌帶幾乎全斷、小腸外露，失血過多差點死亡，最後住了加護病房1個多月，切除140公分小長，才倖免於死。法官審理後，也依殺人未遂罪嫌判處陳男7年、邱男6年徒刑。

檢警調查，陳男先前與王男有糾紛，而2018年3月11日他看見王男在KTV唱歌打卡的照片，便立刻撂來邱姓同夥在門口堵人，一直等到凌晨4點多，王男才從KTV走出。

眾人一見到王男，分別拿著西瓜刀、開山刀衝出，陳男還嗆聲，「你知道我是誰嗎？」隨即朝著王男揮刀。王男被陳男突如其來的舉動嚇傻，拔腿狂奔，但仍被拉回猛砍，導致王男全身多處切割傷，四肢韌帶幾乎全斷、右側氣胸連腸子都流了出來，最後靠著民眾報案，送醫搶救後才倖免於死。

法院審理期間，陳男及邱男坦承動手砍人，但只是想給對方教訓，並沒有想致人於死。不過，法官根據醫師診斷，發現王男傷勢極為嚴重，前後陸續切除小腸140公，還接受了肢體整形重建手術，創傷嚴重分數達16分以上，認定2人殺人犯意明確，所幸王男及時救治，才撿回一條命，因此依殺人罪各判處陳男、邱男7年及6年有期徒刑。

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