次氯酸水可用於食品或環境消毒　不能亂用於人體

▲台南市環保局表示，次氯酸水使用於食品、食品器具、容器、包裝及生活接觸處之消毒用途，不建議直接噴在肌膚上使用，且不可食用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續，除了口罩，就連「次氯酸水」等消毒用品也跟著熱門！台南市環保局表示，次氯酸水在國內可作為「食品洗滌劑」，使用於食品、食品器具、容器、包裝及生活接觸處之消毒用途，建議使用後要清水沖洗或擦拭乾淨，不建議直接噴在肌膚上使用，且不可食用。

市長黃偉哲特別呼籲，次氯酸水不是萬靈丹，也不是我國准用的食品添加物，主要用於環境清潔，要避免使用在人體，不可用來噴手，且應放置小孩子接觸不到的地方，更不可放在冰箱以免誤食。市民朋友們平時應養成用肥皂勤洗手習慣，記住「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟。不舒服要馬上就醫，注意個人健康管理，共同配合防疫措施。

環保局長謝世傑進一步說明，次氯酸水穩定性較差，久放會失去或減低消毒效果，經過日光照射容易分解，存放時要保存在不透光容器，並放置在陰暗處盡快使用完畢，注意濃度及用途，可使用於食器及一般環境消毒，戴手套和口罩操作, 每一接觸面距離30公分內噴5下，靜置至少10分鐘，建議後續再以清水將表面清洗乾淨。

►有75%酒精，必備必買必囤！！