南投市34里例行噴藥環境消毒　市公所：寵物請關在家裡

▲南投市34個里，即日起進行預防登革熱環境消毒藥劑噴曬作業。（圖，南投市公所提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

為預防登革熱，南投市公所從今天起到4月10日，將由清潔隊排訂期程，到全市34個里內進行例行性的環境消毒。藥劑噴灑後7天內，不要採收噴藥地區蔬菜及免去皮的水果，如有採收也請多清洗幾次。噴藥時也請提前將戶外物品安全放置，飼養寵物民眾，這幾天也請將寵物關在家裡，以策安全。

市公所預防登熱例行性環境清毒，使用的藥劑是「雷公」10%水基乳劑，屬於安全性高的特殊環境衛生用藥。稀釋1千倍後，對人體不致造成太大危害，但對小黑蚊、登革熱、蟑螂、蒼蠅、跳蚤、火蟻等防除效果好。

消毒的過程中主要是針對排水溝，會盡量避免噴灑到民眾種在戶外的水果蔬菜，藥劑噴灑後7天內，不要採收噴藥地區的蔬菜及免去皮的水果，如有採收也請多清洗幾次，噴藥時亦請提前將戶外物品安全放置。

飼養寵物的民眾，這幾天也請將寵物關在家裡，以策安全。南投市市長宋懷琳表示，這段時間是小黑蚊的高峰期，尤其是最近有下雨過後，要注意容器積水的問題，除了噴灑消毒劑外，也需要大家的配合，注意環境整潔問題，防止蚊蟲孳生。

▲▼南投市34個里，環境消毒藥劑噴曬作業日程。

各里噴藥日程如下，16日福興里、永豐里，17日新興里、彰興里，19日漳和里，20日平山里、三民里、仁和里，23日康壽里、南投里、平和里，24日振興里、彰仁里、崇文里、龍泉里，26日三和里、嘉和里，27日三興里，30日嘉興里、千秋里、東山里，31日軍功里、內興里。4月6日內新里、營南里，7日營北里，9日福山里、鳳鳴里、鳳山里，10日光榮里、光明里、光輝里、光華里。

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