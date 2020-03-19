獨／罷免壓力來襲　韓國瑜親送手寫卡「祝壽」王金平尋支持

▲韓國瑜、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜與前立法院長王金平去年因黨內初選結下心結，如今韓國瑜深陷罷免危機，據透露，韓國瑜上週末親自帶三位副市長拜會王金平提前祝壽，還送上生日蛋糕和一張手寫卡片，誠意十足，試圖「修補關係」挽回王派系的支持。

罷韓投票最快6月中下旬舉行，雖國內新冠肺炎疫情擴大，但似乎未衝擊罷韓聲勢。王金平上週過生日，地方人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，韓國瑜上週末主動率三位高雄副市長，拜會王金平並提前祝壽，還送上生日蛋糕及一張手寫卡片，試圖「修補關係」，誠意十足。

該名地方人士表示，最近罷韓聲勢高漲，韓國瑜送蛋糕、手寫卡片等舉動，是為了要修補兩人關係，並尋求王金平派系支持。

該人士說，已卸下公職的王金平，在地方還是很有影響力，若有王地方勢力的加持，勢必對韓國瑜注入一劑強心針，幫助他度過罷免危機。

不過，王金平是否願出手，該人士透露，罷免案能不能通過還有很多變數，例如疫情持續嚴重影響罷韓熱度等，局勢尚未明朗，王還要視整體情勢來判斷，尚未決定是否出手幫韓。

另一名地方人士則表示，韓國瑜上週送上一盆蘭花致意，上面寫上「祝王院長金平生日快樂」，並署名高雄市長韓國瑜，至於親自拜會一事則說「不了解」；高雄市政府新聞局長鄭照新也表示「韓國瑜私人行程不太清楚。」

▼韓國瑜送王金平祝壽花籃。（圖／讀者提供）