　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反罷免出招！高雄藍營：宣揚政績挺韓　張博洋酸「產業鏈完美分工」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高市議會國民黨記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高市議會國民黨記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階段連署書已經遞交進高雄市選委會，面對罷韓來勢洶洶，高雄市議員國民黨團也決定開始反擊，由市議員陳麗娜等人18日召開記者會呼籲韓國瑜支持者「別被罷團牽著鼻子走！」，認為挺韓就請協助宣揚市政績效，這也讓罷韓團體酸：「該監督市長的市議員不務正業，負責指揮韓粉，政務官副市長則被授權打壓罷韓團體，可謂產業鏈完美分工。」

「愛他就不要害他」高雄市國民黨團呼籲支持者對於罷韓稍安勿躁，黨團提到，先停止討論如何反制罷免團體及要不要投票的問題，因第二階段還未結束、第三階段不知是否會發生，一切靜待黨部決定對策。國民黨團指出，韓國瑜選總統動機就跟選市長一樣，是為了建設高雄為出發點，雖沒選上總統但建設高雄的初心不變，在路平、招商等都有亮眼表現，卻受疫情影響，希望支持者全力支持市政，協助宣傳政績，不要被罷韓打亂步調。

國民黨團更認為罷韓團體在一、二階段都有違法，例如提前偷跑、送口罩等違反選罷法，希望選委會秉公處理：「這次有心人士似是而非理由鼓勵罷免，為光復高雄而讓高雄成為搶奪權力的修羅場。」

▲▼罷韓四君子向監委陳情高雄市選委會主委陳雄文。（圖／記者周宸亘攝）

▲罷韓四君子。（圖／記者周宸亘攝）

而台灣基進新聞輿情部副主任張博洋則反擊，反罷免產業鏈動的分工，市長負責裝乖、裝忙，市政黨政不分的黨中央則負責組挺韓戰隊，介入市政，理該監督市長的市議員不務正業，負責指揮韓粉，政務官副市長則被授權打壓罷韓團體，可謂產業鏈完美分工。

張博洋表示，罷韓團體因為不具備公權力，都是老老實實地收連署，從來沒有想過政黨間的鬥爭或是罷免後市長人選的算計，反倒是陳麗娜等國民黨議員用公家資源開記者會，不為公眾利益，只向特定群眾喊話，到底誰才是政治算計非常明顯。最後引用九陽真經的一句話回應國民黨「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」
 

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

拚市政有感！韓國瑜照顧新住民　事務專案辦公室正式喬遷揭牌

美女銀行員防疫上班口罩不離身　悶久竟變「大花臉」急求醫！


ET快訊
「電子圍籬智慧監控系統」啟動　居家隔離亂跑會收到「告警簡訊」
台灣確診個案暴增破百！「11例在機場攔下」　陳時中：這幾天都
三峽驚爆殺人棄屍！年輕妹陳屍山中…警封鎖現場調查中
新冠肺炎暴增23例！20多歲本土個案「無旅遊史」也確診
新冠肺炎暴增23例「有2例是本土」　1名小孩被埃及團確診者感
土耳其旅遊團再添4人染新冠肺炎！整團15人已13人中鏢
美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國　旅遊疫情升至第三級警告
新冠肺炎暴增23例　全台累積確診達百例
LIVE／319零時起禁非本國籍入境、今再增確診　指揮中心說
熊熊才剛口罩吻李唯楓...「正牌男友」曝光！1女沾5男　0遮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

限制國人出境？　黃暐瀚：違憲，但支持！

德媒推崇台灣防疫　謝志偉曝關鍵「別相信中國」

江啟臣：主席辦公室設「數位行銷科技長」　將公開徵才海選

國防部：國艦國造首艘「快速布雷艇」今年交艦

王金平生日快樂！願疫情早日平息　非常時期齊心度過難關

反罷免出招！高雄藍營：宣揚政績挺韓　張博洋酸「產業鏈完美分工」

抓狂了！李來希大罵台美聯合防疫捐10萬口罩：真她XX的

江啟臣挺侯友宜：總統應儘速發布緊急命令　提高防疫調度量能

又傳里長率團出國玩　北市府：私人行程、非帶團出遊

雲林2天增2例新冠肺炎確診個案　張麗善：不要攻擊、理性對待

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

限制國人出境？　黃暐瀚：違憲，但支持！

德媒推崇台灣防疫　謝志偉曝關鍵「別相信中國」

江啟臣：主席辦公室設「數位行銷科技長」　將公開徵才海選

國防部：國艦國造首艘「快速布雷艇」今年交艦

王金平生日快樂！願疫情早日平息　非常時期齊心度過難關

反罷免出招！高雄藍營：宣揚政績挺韓　張博洋酸「產業鏈完美分工」

抓狂了！李來希大罵台美聯合防疫捐10萬口罩：真她XX的

江啟臣挺侯友宜：總統應儘速發布緊急命令　提高防疫調度量能

又傳里長率團出國玩　北市府：私人行程、非帶團出遊

雲林2天增2例新冠肺炎確診個案　張麗善：不要攻擊、理性對待

日職／巨人一壘還有競爭空間　日媒卻排除陽岱鋼

看車牌就知開寶馬！BMW開頭車牌來了！　嘉市監理站拍賣20組號碼

杏國胰臟癌新藥全球三期臨床收案破200例　今夏將進行期中分析

Galaxy S20+晴空白長這樣　手機、配件都是白

台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

一泊一食三套券2.9折、房型免費升等　台中日月千禧線上旅展大省荷包

國內新增確診爆增23例...幾乎為輕症！案83「法國籍旅客」來台旅遊

不斷更新／WHO鎖定東南亞感染「要積極抗疫」　印度軍方首例確診

限制國人出境？　黃暐瀚：違憲，但支持！

中國改推「科學戴口罩」　衛健委：公眾無聚集、通風良好可不戴

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

江啟臣：我是台灣人也是中國人

蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

黃智賢反嗆陳時中：要不要臉？

韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中：豬隊長

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

226台人受困　外交部擬專機接回

型男議員：幽會已婚美女官　協助輔導社福個案

快訊／侯友宜建議中央：即日起限制第三級警示國家外國人入境

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

王浩3點聲明　撇清與美女人妻共赴祕巢

蘇貞昌揭「師生禁出國」法源依據

王浩控陳雪慧傳內褲照　「不正常」

更多熱門

相關新聞

送禮盒　宜縣議員賴良洲當選無效確定

送禮盒　宜縣議員賴良洲當選無效確定

宜蘭縣頭城鎮的國民黨黨部主委賴良洲，前年參選縣議員時被控以240元水果禮盒行賄，一審法院認定他涉嫌行賄買票，判刑3年；但檢方提出的當選無效之訴，一審判決當選有效。檢方上訴二審，高院審理後，刑事賄選部分判決無罪，但當選無效之訴，高院竟在18日逆轉改判當選無效確定，賴良洲失去縣議員資格。

高雄新住民專案辦公室喬遷　韓國瑜拚市政有感

高雄新住民專案辦公室喬遷　韓國瑜拚市政有感

肺炎如「邪惡雞尾酒」傷經濟！如何保荷包？

肺炎如「邪惡雞尾酒」傷經濟！如何保荷包？

江啟臣：我是台灣人也是中國人

江啟臣：我是台灣人也是中國人

韓國瑜談新店隨機殺人：這五種人不能原諒

韓國瑜談新店隨機殺人：這五種人不能原諒

關鍵字：

韓國瑜罷韓國民黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面