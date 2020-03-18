反罷免出招！高雄藍營：宣揚政績挺韓　張博洋酸「產業鏈完美分工」

▲高市議會國民黨記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階段連署書已經遞交進高雄市選委會，面對罷韓來勢洶洶，高雄市議員國民黨團也決定開始反擊，由市議員陳麗娜等人18日召開記者會呼籲韓國瑜支持者「別被罷團牽著鼻子走！」，認為挺韓就請協助宣揚市政績效，這也讓罷韓團體酸：「該監督市長的市議員不務正業，負責指揮韓粉，政務官副市長則被授權打壓罷韓團體，可謂產業鏈完美分工。」

「愛他就不要害他」高雄市國民黨團呼籲支持者對於罷韓稍安勿躁，黨團提到，先停止討論如何反制罷免團體及要不要投票的問題，因第二階段還未結束、第三階段不知是否會發生，一切靜待黨部決定對策。國民黨團指出，韓國瑜選總統動機就跟選市長一樣，是為了建設高雄為出發點，雖沒選上總統但建設高雄的初心不變，在路平、招商等都有亮眼表現，卻受疫情影響，希望支持者全力支持市政，協助宣傳政績，不要被罷韓打亂步調。

國民黨團更認為罷韓團體在一、二階段都有違法，例如提前偷跑、送口罩等違反選罷法，希望選委會秉公處理：「這次有心人士似是而非理由鼓勵罷免，為光復高雄而讓高雄成為搶奪權力的修羅場。」

▲罷韓四君子。（圖／記者周宸亘攝）

而台灣基進新聞輿情部副主任張博洋則反擊，反罷免產業鏈動的分工，市長負責裝乖、裝忙，市政黨政不分的黨中央則負責組挺韓戰隊，介入市政，理該監督市長的市議員不務正業，負責指揮韓粉，政務官副市長則被授權打壓罷韓團體，可謂產業鏈完美分工。

張博洋表示，罷韓團體因為不具備公權力，都是老老實實地收連署，從來沒有想過政黨間的鬥爭或是罷免後市長人選的算計，反倒是陳麗娜等國民黨議員用公家資源開記者會，不為公眾利益，只向特定群眾喊話，到底誰才是政治算計非常明顯。最後引用九陽真經的一句話回應國民黨「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」



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