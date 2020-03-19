楊秋興465字無知可笑曝「罷韓」　一人害全黨！罵爆韓國瑜酸江啟程玩家家酒





▲楊秋興凌晨發文酸爆江啟程是在玩家家酒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前高雄縣長楊秋興砲轟韓國瑜在他角逐2020總統大選競選之前，可以說是不遺於力，不過就在1月11日之後，楊秋興就不再對外發言，不過就在19日的凌晨3點多，楊秋興又在臉書發文，第一句話就是「玩家家的江啟臣」，同時還批評目前國民黨的高階人事又充滿了韓國瑜的影子，根本就是「國瑜黨」。



楊秋興在凌晨3點多透過臉書發文，以「玩家家酒的江啟臣」為標題，全文465個字，楊秋興寫到：「國民黨黨主席補選江啟臣勝出，領導人年輕化大家寄予厚望，然而看他兩件事實在是令人失望￼」，第一件事是：「為回報韓國瑜在主席選舉的支持￼，竟然再度擁抱韓國瑜，以保護韓國瑜免於被罷免為黨的首要工作，令人啼笑皆非」。

同時點名韓國瑜是「一人害全黨」，應該要避之唯恐不及，但是「江主席竟然視韓國瑜之為寶￼；韓國瑜的德性與能力都不足以領導高雄市政，『德不配位』是非常不適任的一位市長，但江首要之務竟然￼￼￼￼￼全力保護韓國瑜免於被罷免￼，殊不知這是與高雄市民意背道而馳的，無知可笑到￼令人失望」。

▲楊秋興凌晨發文酸爆江啟程是在玩家家酒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



第二件事是「黨的高階人事又充滿了韓國瑜的影子￼，秘書長￼李乾龍，副祕書長：李彥秀、柯志恩、謝龍界、顏寛恒￼￼￼￼￼完全是韓國瑜的輔選大將，￼￼國民黨豈不是變成『國瑜』黨了￼。四位副祕書長都是因為和韓國瑜太親近而落選的；李乾龍秘書長￼，他過去是板橋市兩任的市長￼，是一位地方型的派系政治人物￼而且高齡七十多歲，怎麼是急需有所作為與突破困境政黨的秘書長呢」￼￼？

所以楊秋興最後提到：「由這兩件事情來看簡直就是在玩家家酒，實在是看不出江啟臣有領導國民黨的能力￼￼￼，也難怪江啓臣當選黨主席之時，習近平主席連賀電都免了」。

▲前高雄縣長楊秋興 。（圖／記者洪正達攝）