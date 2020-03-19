都發局長兒子返台住院下午檢測　盧秀燕：很擔心、希望平安

▲盧秀燕擔心都發局長兒子會確診。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市都市發展局長黃文彬兒子從美國返台後，18日因身體不適住院，黃雖然在家曾和兒子遠遠的打過招呼，但為求慎重起見，還是主動自主健康管理14天，這也成了六都中第一個自主檢疫的一級首長，黃的兒子是否確診，結果下午出爐，市長盧秀燕19日坦承很擔心，希望一切平安。

台灣的新冠肺炎確診病例逐日增加，台中市議會為了了解市府目前防疫因應作為，從19日至25日召開臨時會，上午所有官員、議員、媒體等全都戴上口罩，整個議事堂至少有1百人次進出，市議員李麗華就問，雖然目前還不知道都發局長兒子是否確診，但局長每天開會不斷，接觸的人非常多，會不會成了市府或議會的防疫破口？

盧秀燕表示，黃文彬局長的兒子是周二上午回台，黃局長當天晚上10點多回到家，父子倆都有強烈的防疫意識，兩人不但都戴口罩，而且是站得遠遠的打招呼，後來，黃的兒子回房間睡覺，黃局長隔天上午就出門上班，不久，黃的兒子因為不舒服、喉嚨有痰，不過沒有發燒，自行就醫，院方得知剛從歐美回來，於是要求住院。

盧說，黃局長接獲兒子通知住院後，為求慎重起見，馬上向她請假回家，接下來14天都會在家運用遠端視訊來處理公文等，她強調，黃局長18日的公務行程，全程都有戴口罩。

黃局長兒子是否確診下午會有結果，盧秀燕坦承很擔心，希望一切平安，萬一確診，就依照中央規定的SOP處理。

衛生局長曾梓展指出，市府所屬各機關已全面啟動戴口罩、量體溫、雙手消毒等工作，洽公民眾不但戴口罩，更需登記姓名等基本資料，以追蹤溯源降低疫情風險，呼籲市民提高警覺，共同加強防疫，保護自己與他人健康。

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