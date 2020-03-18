因應新冠疫情升溫　盧秀燕：有可能關閉408個社區關懷據點

▲盧秀燕訪視社區關懷據點，正評估關閉的可能性。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕18日上午前往西屯區何明里社區關懷據點了解防疫作為，她說，關懷據點提供給獨自在家的長輩有個與鄰居聊天、用餐的場所，但是隨著疫情越來越嚴重，市府正審慎評估關閉的可能性，目前還是提醒長輩們做好戴口罩、勤洗手、少與人肢體接觸等保護措施。

▲▼盧秀燕進入據點前先量額溫、乾洗手和簽名。

盧秀燕上午訪視何明社區關懷據點，進入會場前先量額溫、乾洗手和簽名，她說，部份白天要上班或上學的民眾，擔心長輩在家沒人照顧，所以送到關懷據點來，全市有408個據點，1萬5千多人，大家一起唱歌、跳舞、聊天，是個非常重要的聚會場所，有些人很熱情，都會相互握手和擁抱，但是隨著疫情逐漸升溫，有可能會關閉據點，大家要有心裡準備。

盧還提醒，在尚未決定關門前，長輩還是可以來關懷據點，只是以前的唱歌、跳舞，或是手牽手、擁抱等都不能再做，此外，以前用餐時是自己夾菜，現在分成餐盒，雖然會很不習慣，但這是在保護自己。

社會局長彭懷真表示，在市長防疫秉持「超前部署、加嚴加密」原則下，加強據點防疫措施及衛教宣導，長輩到據點就須量測體溫、血壓等，並鼓勵戴口罩，據點活動是長輩休閒的一部分，社會局希望服務能持續，不影響長輩的日常生活，並且持續加強防疫作為，讓長輩及家人更安心。

▲盧秀燕幫長輩噴洗手液。

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