　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安置返台無固定住所市民　盧秀燕：即日成立居家檢疫替代所

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲盧秀燕率領相關局長召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕宣布成立居家檢疫替代所。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心規定19日起所有入境者一律居家檢疫14天，台中市長盧秀燕19日上午召開記者會宣布成立「台中市居家檢疫替代所」，提供這波可能有好幾萬臨時從國外返台、無家可歸的市民，一個安心檢疫的場所，不過，申請者要收取每天2千元費用。

▲盧秀燕率領相關局長召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕率相關局長召開記者會。

全球新冠肺炎疫情增溫，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，即日起非本國籍者限制入境，所有入境者居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者，都需居家檢疫。

▲盧秀燕率領相關局長召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼吳世瑋說明申請替代所相關規定。

盧秀燕上午率領副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫和衛生局長曾梓展一起召開記者會，盧說，政府這項規定，預計會造成好萬人提前返台的逃難潮，但是有些人家庭變故、無家可歸，或是和家人共住，但共用衛浴，又不希望去旅館住，因此市府成立居家檢疫替代所，陪伴人民度過檢疫期，替代所是要收費，每天2千元，或許不是很舒適，但會有獨立空間和空調等。

▲盧秀燕率領相關局長召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

吳世瑋表示，申請對象包含台中市民及在台中求學、工作者，可洽戶籍地或居住地區公所，撥打1999台中市民一碼通，民政局將派里幹事實地訪查、審核後通知入住，入住期間每天收費2千元，含三餐及盥洗用品，入住即發關護包及物資包，不可叫餐食外送。

葉昭甫說，有需求的市民，如果家人無法載送到替代所，市府會有配合的防疫計程車，車資由申請者支付。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」　她嘆：硬
獨／北部逃逸移工發燒就診…趁「轉院篩檢空隙」落跑！警調監視器
IG才剛PO閃照慶生！男友生日夜「旁觀看她被槍殺」　女被推下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年前就沒休假！陳時中立院、指揮中心來回跑「記者會露疲態連咳」讓人憂

搶救航空業！政院跨部會協商「專案貸款」　利息補貼1年、取消300億上限

全聯防疫組合包藏亮點！　超體貼「小藍罐」千人大讚有才：非常需要

新竹市首例確診！遊歐留學生返國驗出陽性　全台還有8縣市沒破功

「口罩2.0」今天開始繳費！　3步驟找出專屬帳號「免插卡也能查」

15億不夠！鄭麗君：藝文紓困補助不只一次，已盤點第3波

清明連假運輸高峰期！林佳龍：搭大眾運輸發燒者「勸離不聽就拒載」

老婆進家門「帶了鮭魚壽司給你吃」超有愛！人夫開盒蓋…揭殘忍特殊AA制

安置返台無固定住所市民　盧秀燕：即日成立居家檢疫替代所

每日萬人返國、7萬留學生趕回台！防疫專車「搭乘人數暴增10倍」

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

過年前就沒休假！陳時中立院、指揮中心來回跑「記者會露疲態連咳」讓人憂

搶救航空業！政院跨部會協商「專案貸款」　利息補貼1年、取消300億上限

全聯防疫組合包藏亮點！　超體貼「小藍罐」千人大讚有才：非常需要

新竹市首例確診！遊歐留學生返國驗出陽性　全台還有8縣市沒破功

「口罩2.0」今天開始繳費！　3步驟找出專屬帳號「免插卡也能查」

15億不夠！鄭麗君：藝文紓困補助不只一次，已盤點第3波

清明連假運輸高峰期！林佳龍：搭大眾運輸發燒者「勸離不聽就拒載」

老婆進家門「帶了鮭魚壽司給你吃」超有愛！人夫開盒蓋…揭殘忍特殊AA制

安置返台無固定住所市民　盧秀燕：即日成立居家檢疫替代所

每日萬人返國、7萬留學生趕回台！防疫專車「搭乘人數暴增10倍」

「台南已經有確診」粉專管理員貼文　女網友回：是真的...2人都送辦

高雲翔聽完判決「朝台下比Yeah手勢」！　法庭哭成一片…王晶打給爸媽：沒事了

教導離異父母共親職　花蓮戶政第一線人員將成種子教師

免費參觀！台南隱藏版紫藤花秘境　紫色瀑布、花牆超夢幻

NIKE照料「員工居住地」捐4億援助疫情　Chiara募款巨資背後藏洋蔥

過年前就沒休假！陳時中立院、指揮中心來回跑「記者會露疲態連咳」讓人憂

NBA提供1個月免費League Pass　鼓勵球迷待在家防疫

搭機太危險！　洋基教頭開18小時車返家自主管理

搶救航空業！政院跨部會協商「專案貸款」　利息補貼1年、取消300億上限

全聯防疫組合包藏亮點！　超體貼「小藍罐」千人大讚有才：非常需要

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

洗手重要！芬蘭爸親做「神奇實驗」網推爆

案100感染原不明　陳時中最憂心

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

里長是否後悔？　律師一個提問破盲點

今水氣最多白天雨勢出來　一張圖看怎下！下波變天時間曝

舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

新北里長怨被霸凌　醫嗆：不是自己去找死的嗎

跑觀光行程！案83法籍旅客4天都在台北市

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

更多熱門

相關新聞

六都首例！台中都發局長主動居家檢疫

六都首例！台中都發局長主動居家檢疫

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子17日從美國返台後，今天上午喉嚨有痰自行就醫，雖未發燒，但仍住院觀察，正值新冠疫情升溫之際，黃慎重起見向市長盧秀燕請假，主動居家檢疫14天，新聞局長黃國瑋證實此事，轉達盧市長的關心，希望他好好休養，而黃文彬也成了六都第一個自主檢疫的一級首長。

盧秀燕：有可能關閉408個社區關懷據點

盧秀燕：有可能關閉408個社區關懷據點

中市府提高空污檢舉和吹哨者獎金

中市府提高空污檢舉和吹哨者獎金

射出紓困9箭　盧秀燕：幫業者hold住

射出紓困9箭　盧秀燕：幫業者hold住

盧秀燕：行政院違反憲政、倒行逆施

盧秀燕：行政院違反憲政、倒行逆施

關鍵字：

盧秀燕檢疫替代所

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面