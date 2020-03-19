安置返台無固定住所市民　盧秀燕：即日成立居家檢疫替代所

▲盧秀燕宣布成立居家檢疫替代所。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心規定19日起所有入境者一律居家檢疫14天，台中市長盧秀燕19日上午召開記者會宣布成立「台中市居家檢疫替代所」，提供這波可能有好幾萬臨時從國外返台、無家可歸的市民，一個安心檢疫的場所，不過，申請者要收取每天2千元費用。

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▲盧秀燕率相關局長召開記者會。

全球新冠肺炎疫情增溫，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，即日起非本國籍者限制入境，所有入境者居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者，都需居家檢疫。

▲▼吳世瑋說明申請替代所相關規定。

盧秀燕上午率領副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫和衛生局長曾梓展一起召開記者會，盧說，政府這項規定，預計會造成好萬人提前返台的逃難潮，但是有些人家庭變故、無家可歸，或是和家人共住，但共用衛浴，又不希望去旅館住，因此市府成立居家檢疫替代所，陪伴人民度過檢疫期，替代所是要收費，每天2千元，或許不是很舒適，但會有獨立空間和空調等。

吳世瑋表示，申請對象包含台中市民及在台中求學、工作者，可洽戶籍地或居住地區公所，撥打1999台中市民一碼通，民政局將派里幹事實地訪查、審核後通知入住，入住期間每天收費2千元，含三餐及盥洗用品，入住即發關護包及物資包，不可叫餐食外送。

葉昭甫說，有需求的市民，如果家人無法載送到替代所，市府會有配合的防疫計程車，車資由申請者支付。

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