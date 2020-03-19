國道服務區設「臨時餐車」　買食物拿了就走免群聚

▲清明連假國道將出現大量車潮。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，受新冠肺炎疫情影響，自駕車上國道的車流恐會大增，為避免人潮群聚，交通部高公局規劃於各大服務區外設置「臨時餐車」，在戶外空間販售便當、飲料等，民眾就不需進入服務區內購買，減少接觸人群防疫，盼能於清明連假前全面上路。

新冠肺炎擴散，大眾運輸搭乘量大減，台鐵清明連假訂票率下降兩成，以和平紀念日連假而言，多數民眾選擇自駕車出遊，導致國道車流暴增塞爆。

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▲▼國道服務區多會聚集大批民眾。（圖／高公局提供）

高公局長趙興華今日表示，高速公路休息站均須裝設紅外線熱顯像儀，昨日已在關西站裝設，今日會在石碇站裝設，目前都是以現金採購，希望能在4月前將其他16台都裝設到位。

高公局業務組長劉逢良表示，國道服務區常聚集大量民眾，為減少傳染機率，高公局計畫將服務區內櫃位搬出戶外，設置臨時櫃位，販售便當、飲料、零食等，民眾就不需要經過測溫進入服務區內用餐，在戶外區域就可買到食物，減少與他人接觸機會。

劉逢良表示，應會以餐車作為臨時櫃位，目前中壢、湖口、古坑、西螺等服務區，都已有這類的外賣櫃位，其他場站預計將於清明連假設置，盼各場站的臨時櫃能全面上線。