不能靠集體免疫解決問題！　鍾南山：並非一次感染終生免疫

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

歐洲疫情大爆發，傳出英國打算讓6成的民眾都感染，達到集體免疫！大陸工程院院士鍾南山18日在廣州市疫情防控記者會提到，「不能靠集體免疫解決問題，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據。」他同時表示，「高傳染性疾病都有指數係數的暴發期，新冠病毒的平均傳播係數接近3，是非常高的。」

鍾南山18日在廣州市疫情防控新聞會議中提出對新冠肺炎的4點解析，首先，新冠肺炎有很高的傳染性，比SARS、MERS都高；第二是死亡率高於流感；第三是傳播途徑主要還是通過呼吸道，但不限於呼吸道傳染；第四是到目前為止還沒有有效的、針對的治療藥物。

他在會上表示，這個世紀已經產生3次冠狀病毒事件，2003年的SARS、2015年的MERS，以及2019年的新冠肺炎，因為冠狀病毒的傳染力很強，以這3種來比較，死亡率SARS是10％、MERS是30％，新冠病毒大概在2至3％左右，「SARS發生17年來，我們一度當做是偶然事件，所以這次準備還是不足。」

此外，鐘南山認為，歐洲應該儘早隔離密切接觸者，除了有症狀的患者外，其他密切接觸者也應該要進行醫學觀察，應該採取更加積極的辦法，對於有症狀的家屬和接觸者都需要檢查，這是最有效的辦法。

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