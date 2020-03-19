台積電19日午後「啟動分組辦公」　回溯確診案接觸史…約30人近距離接觸　



▲台積電1名員工遭確診，經追溯該員工的接觸史後發現，有約30人與其近距離接觸。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

台積電日前傳出1名員工遭確診新冠肺炎（COVlD-19），19日台積電也對外做出回應，表示經追溯該名確診員工的接觸史，確認曾經近距離接觸的人大約30人，這30人進行為期14日的居家隔離，並回報每日監控的健康狀況，同時台積電也將啟動「分區辦公」的營運模式。

▲台積電於19日中午表示，啟動分組辦公營運模式。

請繼續往下閱讀...

台積電代理發言人高孟華接受媒體電話採訪表示，台積公司秉持誠信、透明的原則，為了避免外界不實的揣測，並且保護員工安全，決定針對有內部員工確診COVlD-19這件事情，對同仁客戶還有投資人主動說明，目前該名員工已經入院進行妥善整治。台積公司的防疫委員會也已經追溯該名員工的接觸史，依照政府衛生單位規範還要嚴格的標準，確認曾經近距離接觸的人大約30人進行為期14日的居家隔離，台積公司將每日監控管理者的健康狀況，並且提供相關必要的協助。

高孟華再表示，除了原訂的例行消毒之外，也將擴大辦公室消毒的區域，針對相關的工作場域，還有公共區域、加強消毒，台積公司以防疫安全，還有保護員工健康為首要考量，在現有的防疫規定之外，更決議將啟動「分組辦公」的營運模式，而「分組辦公」並不影響公司營運，一切相關的細節也都以公開的資訊為主。

►防疫必備／茶樹精油乾洗手限時優惠

►台積電1例確診！竹科連環防疫啟動 帳篷會客、梅花座辦公都出動



►80%老病殘！吳書宇狗園失火 她衝火場一隻隻扛…崩潰！數十隻貓狗喪命



►長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次