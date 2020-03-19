19日限制入境兩樣情！星客遣返「英客獲准」原因曝：英客18日就起飛

▲外交部宣布19日凌晨零時起，外籍人士無法入境，一名法籍男子獲悉無法入境，一臉錯愕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎全球肆虐影響，外交部宣布19日凌晨零時起外籍人士無法入境，1名法籍男子清晨由新加坡抵台得知無法入境一臉錯愕，法籍男子說，他不想回到出發地，但他的行李都寄發台灣友人處，不知如何處理；另一位英國籍男子入境時，經航空公司與移民署聯繫後，他在英國是18日搭機，符合入境規定可以入境，後來還與台灣籍妻子通話後歡呼不已。

據中央流行疫情指揮中心18日宣布，將大洋洲所有國家的旅遊疫情建議提升至「第三級」，外交部宣布自19日凌晨零時起調升大洋洲相關國家的旅遊警示為「紅色」，非本國籍人士部分，自台北時間19日零時起搭機來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。

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19日清晨，符合外國人限制入境的最早兩班機都來自新加坡廉價航空，其中 捷星航空3K72有2個名外籍人士入境，一位是法籍男子，他已離法一年多，之前在台灣停留，因旅遊簽證已到期才出境，但沒注意到台灣今日起禁止外籍人士入境宣布，確定無法再入境，經海關人員溝通說明後，法男感到錯愕，他還說，自己行李放在台灣友人住處，自己僅攜帶一點點衣物，他透露想聯絡在台友人幫忙。

▲外交部宣布19日凌晨零時起，外籍人士沒有特殊證明將無法入境，英國籍男子符合入境資格，開心展示護照與機票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一位英國籍男子則是台灣女婿，經航空公司與移民署聯繫確認，他在英國是3月18日搭機來台，符合入境規定，因此可以順利入境，他入境後開心展示護照，還與台灣籍妻子通話表達開心之意，英籍男子被媒體詢問，若無法入境會怎麼處理？英籍男子說，「會想哭，因為小孩子還很小，需要家人照顧」。

還有1名搭乘酷航的王姓台籍學生，因無法買到菲律賓飛到台灣機票，此從菲律賓宿霧轉機新加坡再轉回台灣，直說「還是回到台灣的感覺最踏實」。

桃園機場公司表示，受到新規定入境限制，從19日凌晨零時起扣除從歐洲、美國、澳洲等長途飛行的班機與短程的廉價航空，均於限制入境新規定實施前抵台外，今天起也將有從泰國、日本等地飛抵桃園機場班機，若無持特殊證明者將無法入境。

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