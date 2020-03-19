參謀總長任期短　國防部長嚴德發允諾檢討

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

我國自2013年正式實施《國防部參謀本部組織條例》，承平時期參謀總長軍階自一級上將降為二級上將，64歲就需屆齡退伍，造成參謀總長不易做滿任期問題。國防部長嚴德發19日表示，參謀總長是最成熟、專業的軍事指揮領導者，如果任期可以長一些，對國軍的建軍備戰、國家安全應該會有更多貢獻，國防部也將對此進行研討。

《國防部參謀本部組織條例》於2013年正式實施，承平時期的參謀總長編階，由過去四星一級上將降編為三星二級上將，但新法實施後也浮現參謀總長很難做滿任期的問題。

嚴德發19日赴立法院外交及國防委員會就國防部業務概況進行報告，並備質詢。無黨籍立委林昶佐質詢時關切參謀總長任期問題，嚴德發允諾將對此檢討。

林昶佐指出，近期參謀總長任期大多不長，前參謀總長沈一鳴如果當到退休，任期也不過1年多，其餘總長任期包括海軍上將李喜明2年、邱國正4個月、嚴德發1年、高廣圻1年、嚴明6個月，且現任總長黃曙光的任期也將於明年屆退，任期大約也只有一年，詢問嚴德發任期是否太短。

嚴德發表示，依據《陸海空軍軍官士官服役條例》的規定，二級上將服現役最大年齡為64歲，委員的意見值得國防部參考研究，將來會列入《陸海空軍軍官士官服役條例》的修法。

嚴德發認為，參謀總長是最成熟、專業的軍事指揮領導者，如果任期可以長一些，對國軍的建軍備戰、國家安全應該會有更多貢獻，國防部也將對此進行研討。

林昶佐說，日本自衛隊規定一般將領的退休年齡為60歲，但如擔任位階如同我國參謀總長的統合幕僚長，退伍年齡則可以延後，都是國防部可以參考的方向。

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