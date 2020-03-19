因應疫情　嚴德發：5月份教召確定停辦

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國防部於上月24日表示，將暫停3、4月後備軍人教育及勤務召集訓練，同時研擬營區內區隔管理措施，防止群聚感染。國防部長嚴德發19日表示，國軍視疫情和後備指揮部進行討論後，決定將5月份的教召停辦。

嚴德發19日赴立法院外交及國防委員會就國防部業務概況進行報告，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時詢問，因應疫情衝擊，國防部有無規劃停辦五月份教召。嚴德發表示，這完全看疫情發展，經與後備指揮部討論後，已決定將5月份的教召停辦。

根據國防部後備指揮部網站刊載，教育召集的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日 ，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。

在勤務召集部分，範圍、人數與時日則與教召相同，主要目的為戰時或非常事變時，召集補充兵或後備軍人，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施。

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