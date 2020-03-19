嚴德發：勇鷹高教機進度正常　6月首飛沒有問題

記者林銘翰／台北報導

空軍新式高教機去年9月24日於台中漢翔公司正式出廠，總統蔡英文將其命名為「勇鷹（BRAVE HAWK）」，有關能否能依照計畫於6月首飛，國防部長嚴德發19日表示，這是法律宣示，不是政治宣示，「首飛沒問題，一切進度正常」。

▲「勇鷹」新式高教機去年正式出廠。（圖／漢翔提供）

國機國造首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並由蔡英文定名為「勇鷹」，以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，預計今年6月首飛。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

嚴德發19日赴立法院外交及國防委員會就國防部業務概況進行報告，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時關切新式高教機首飛時程，嚴德發承諾今年6月首飛「沒有問題」。

嚴德發表示，這是法律宣示、不是政治宣示，首飛沒問題，一切進度正常。

空軍參謀長鄭榮豐中將則表示，漢翔公司一定依照時程進行，如果無法達成，會依約計罰。中科院院長杲中興也說，中科院負責主合約管理、地面測試等實施，漢翔則是中科院的合約商，屆時如果進度延誤，雙方都有責任。

此外，羅致政也詢問，潛艦國造今年的細部設計工作，以及外傳5月完成的潛艦造船廠等期程是否受影響。對此，海軍參謀長敖以智中將表示，潛艦造船廠完成期程為10月，相關進度沒有問題。

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