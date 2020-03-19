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漢光演習延至下半年舉行　嚴德發：將納入疫情想定演練

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▲▼立法院外交及國防委員會,嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國防部日前已決定將漢光演習延至今年下半年。國防部長嚴德發19日表示，國軍將把新冠肺炎疫情蔓延的狀態，作為漢光演習時的想定設計。

國軍漢光演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵演習」。今年為漢光36號演習，因應新冠肺炎疫情蔓延全球，國防部日前已決定將漢光演習延至今年下半年舉行。

嚴德發19日赴立法院外交及國防委員會就國防部業務概況進行報告，並備質詢。國民黨立委陳以信質詢時詢問，今年的漢光36號演習受疫情影響，是否考慮將疫情的蔓延放入作戰準備之想定。

嚴德發表示，漢光36號演習原計劃分為兩階段，第一階段是在今年4月舉辦兵棋推演，但受疫情影響調整至下半年；第二階段實兵演習則會如期在7月舉行，目前照計畫進行沒有調整。

陳以信追問，國防部是否將疫情蔓延納入作戰演習想定，嚴德發則回應「當然可以」，會將其放到想定設計裡做演練。

陳以信表示，現在怕的就是敵人「趁你病要你命」，所以一定要將疫情蔓延的狀態，成為漢光演習裡的想定，進而判斷在疫情蔓延要是突然發生戰事，台灣要如何處理。

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