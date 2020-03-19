年產量增40萬桶！　中國在渤海萊州灣發現大型商業油田

▲中國海洋油田工作人員進行勘探與檢修工作。示意圖，非當事油田。（圖／取自中國海田官網，下同）

記者陳政錄／綜合報導

面對國際黑天鵝事件頻發，中國在渤海的油田探勘工程出現重大突破。據中國海田18日公告，位於渤海萊州灣北部的墾利6-1-3井，共鑽遇約20米厚油層，測試單井原油年產量可達40萬桶以上，這是萊州灣北部地區首個大型油田，也打破該區超過40年，未發現商業油氣資源的局面。

中油海田指出，渤海是中國最大的海上油田探勘地，但自上世紀七十年代末開始，萊州灣北部地區歷經超過40年的多輪勘探，效果均不理想，所發現儲量規模小、分佈不集中，無法建立有效產能。

2019年，中國油田啟動增加產能的「七年行動計畫」，持續在各海域尋找中大型油田，在研究萊州灣北部油氣藏的富集規律和勘探方向後，日前經過證實，探勘成功的墾利6-1油田儲量規模大、油品性質好、測試產能高。其中，墾利6-1-3井共鑽遇約20米厚油層，完成鑽井深1596公尺，經測試，該井平均日產原油約1178桶。

中油海田指出，該發現展示出渤海南部區域，尤其是萊州灣地區新近系岩性油氣藏巨大的勘探前景，為渤海油田持續綠色穩產10年、上產4000萬噸目標的實現奠定基礎。

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