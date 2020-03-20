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紐約油價激漲24％「史上最猛」！川普買3千萬桶原油奏效　美考慮介入石油戰

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▲石油,原油。（圖／路透社）

▲美國頁岩油有一定市佔率，沙烏地對俄羅斯打石油戰也會連帶影響美國，川普已考慮介入油市。（圖／路透社）

中央社／記者尹俊傑

美國油價今天飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。面對沙烏地阿拉伯與俄羅斯增產競爭，美國總統川普考慮介入調停，協助油價擺脫昨天大跌陰影。

在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延、沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價戰雙重打擊下，國際油價近期走勢淒慘。紐約西德州中級原油（WTI）價格昨天暴跌24.4%，創1991年波灣戰爭爆發以來第2大單日跌幅，收盤價創2002年2月以來新低。

為緩和低油價對美國業者的衝擊，美國能源部今天奉川普指示，宣布將招標採購3000萬桶原油作為戰略儲備，刺激美國油價止跌回升。

此外，華爾街日報引述知情人士說法報導，川普政府考慮介入沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價戰，透過外交施壓沙國減產，並威脅對俄羅斯實施制裁，以利恢復油價穩定。

WTI今天飆漲4.85美元，漲幅23.8%，收在每桶25.22美元，創史上最大單日漲幅。倫敦布倫特油價跟漲3.59美元，漲幅14.4%，收在每桶28.47美元。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯3月上旬因減產談不攏而撕破臉，沙國隨後放棄支撐油市，改採削價競爭策略，與俄羅斯都打算在限制供油3年協議到期後增加產油。兩國油價戰愈演愈烈之際，武漢肺炎全球疫情惡化，油市前景烏雲密布，導致國際油價不斷下探。

川普今天在白宮記者會表示，油價崩盤雖然讓業者受苦，但消費者會因加油成本降低而受益。他對調停沙烏地阿拉伯與俄羅斯爭端「有點掙扎」，但會在「適當時機」干預油市。

受疫情削弱能源需求衝擊，國際油價今年已崩跌逾半。華爾街日報報導，美國石油業近期遊說川普政府加強外交干預，政府與業界人士都認為，唯有採取外交行動才能讓沙烏地阿拉伯與俄羅斯各退一步，防止油市供給過剩。

知情官員透露，美國將透過國務院、白宮國安會管道直接和沙烏地阿拉伯交涉，要求沙國放棄每日產油量提升至1230萬桶的目標，改採原先降低產量的計畫。

官員說，美國也考慮對俄羅斯祭出制裁，但制裁細節不明，俄羅斯是否會還擊也不清楚。川普政府與沙烏地阿拉伯交涉時，可能提及美國以制裁威脅俄羅斯，讓利雅德相信莫斯科不會因沙國減少產油而輕易獲益。

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