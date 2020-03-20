新冠肺炎肆虐！義大利暴增427死總數「超越中國」　破4.1萬確診

▲病患遺體從公墓中移出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎自中國武漢爆發嚴重疫情，擴散至世界各地後，義大利北部立刻淪為人間煉獄，19日全國死亡人數更超過中國提供的數據，單日暴增427死，累計3,405死，成為全球因這波疫情死亡人數最多的國家。

義大利北部倫巴底大區（Lombardia，義語）為歐洲三大富有區之一，GDP僅次於法國首都圈的法蘭西島大區，商業經濟重鎮的米蘭也在其中；然而此次歐洲疫情重災區也在於此，無疑對人民和經濟造成重大衝擊。

路透社報導，義大利人口6048萬人，65歲以上老人比例佔全國近4分之1，目前累計至少3,405人死亡，超越中國的3,245死，而過去24小時新增確診人數也從35,713例，暴增5,322人（14.9％），達到41,035人之多，增加速率也是過去3天內最快。

在加護病房搶救的重症病患約2,498人，比前一天的2,257人增加241人，而痊癒出院者4440人，也比前一天的4025人，增加415人。

▲義大利疫情仍嚴重，總理孔蒂表示，會繼續延長全國封鎖措施。（圖／達志影像／美聯社）

美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，義大利西南部區43歲獸醫德羅莎（Daniela De Rosa）也是患者之一，她將染病後在醫院的所見所聞錄下並公諸於世，隨即在義大利網友間吸引大量關注。

「我被隔離在醫院病房裡已經太多天，我都忘記算到哪了」，德羅莎表示，「除了和醫生每兩天見一次面，我完全沒有接觸到任何人。」儘管多數人因為疫情而恐慌，但不少人的想像中，新冠肺炎仍像嚴重流感般的感受，實際上已有患者表明過，染病之後除了高燒不止，每口呼吸都會覺得如溺水一般。

靠呼吸管提供足量氧氣的羅德莎表示，太少人明白當前情況，因此她要大家看看她現在的慘狀。她在影片中勸告世人，「每一個人一定要待在家裡，不要危及其他人的性命。」