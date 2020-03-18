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親送240元水果禮盒　宜縣議員賴良洲逆轉改判當選無效確定

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▲240元蘋果禮盒賄選被判3年，宜縣議員賴良洲躲過當選無效。（圖／資料照，記者游芳男攝）

▲宜蘭縣議員賴良洲因贈送水果禮盒，遭判當選無效確定。（圖／資料照，記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮的國民黨黨部主委賴良洲，前年參選縣議員時被控以240元水果禮盒行賄，一審法院認定他涉嫌行賄買票，判刑3年；但檢方提出的當選無效之訴，一審判決當選有效。檢方上訴二審，高院審理後，刑事賄選部分判決無罪，但當選無效之訴，高院竟在18日逆轉改判當選無效確定，賴良洲失去縣議員資格。

賴良洲參選2018年底的縣議員選舉，檢方指控，他在當年9月11日準備3盒單價240元的蘋果禮盒，分別前往張姓、吳姓、陳姓3名選民家中，親自致贈水果禮盒。其中張姓、吳姓2名選民在家，賴良洲送禮後向2人說「拜託一下、支持一下」，2人道謝後收下禮盒。另外陳姓選民不在家，由家人收禮，但未轉達投票給特定人的意思。檢調單位蒐證後，檢方依照違反《公職人員選罷法》賄選罪，提起公訴；另外也提出民事的當選無效之訴。

刑事部分，一審法院將賴良洲判刑3年，但上訴二審後，高院改認定賴良洲送禮時間剛好為中秋節，這些禮盒僅是朋友間的一般贈禮，並無期約投票給特定候選人之意，因此改判決賴良洲無罪，案件上訴第三審審理中。

至於民事當選無效之訴，一審宜蘭地院民庭就認定賴良洲送禮並非賄選，沒有改變特定人投票意思，並未影響選舉公平性，因此一審就駁回檢方請求，檢方上訴二審。

二審高院審理後，全案於18日宣判，雖然店家證稱禮盒一盒240元，但收受禮盒的選民均認為一盒約500至700元，故高院認為應該證人所稱的客觀價值為據。此外，高院也認為，同區候選人中，一方有贈送蘋果禮盒、一方毫無送禮，何方候選人對於選民之投票意向會有影響，顯而易見，故認定賴良洲影響選民投票意向，逆轉改判賴良洲當選無效，全案確定。

而宜蘭縣本次選舉除賴良洲被檢方提出當選無效之訴外，另名國民黨議員當選人林騰煌也被檢方提起賄選的公訴以及當選無效之訴，但林騰煌刑事二審逆轉無罪，當選無效之訴也是二審逆轉，變成當選有效確定。

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