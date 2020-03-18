江啟臣：主席辦公室設「數位行銷科技長」　將公開徵才海選

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣17日發布黨務人事命令，於18日中常會通過，江啟臣宣布，他競選時承諾要在主席辦公室內設置「數位行銷科技長」，將採取公開徵才，以海選的方式，向社會公開徵求最適合的人選，提升國民黨在網路時代的行銷力與戰鬥力。

江啟臣17日發布黨務人事命令，任命中央委員會秘書長由70歲的李乾龍接任，專任副秘書長為李彥秀，另設四位副秘書長為前立委柯志恩、台南市黨部主委謝龍介、前立委顏寬恒，以及來自學界的黃奎博。

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者楊蕓攝）

江啟臣在中常會發表談話時表示，黨務改革千頭萬緒，但是改革不是一個人能完成的工作，是大家一起背負的承擔與使命。經過一個多星期的徵詢與請益，他已經在昨天簽訂人事派令，確定了第一階段的改革夥伴。

江啟臣表示，在兼顧世代共融，南北並進、中央地方互助、專長功能互補的四個原則下，邀請過去曾擔任三重市長、新北市黨部主任委員、新北市政府民政局長的李乾龍，擔任秘書長。還有過去曾擔任立法院黨團書記長的李彥秀，擔任專任副秘書長，一同協助處理黨務。

江啟臣表示，另外他也邀請曾擔任婦女部主任、立法院的好同事柯志恩；台南市黨部主任委員謝龍介；立法院的好同事顏寬恒，還有熟悉兩岸、國際事務，對外關係協會秘書長、政大外交系副教授黃奎博，共同擔任義務副秘書長。並邀請曾任副秘書長的葉壽山接任組發會主委，文傳會王育敏主委、行管會邱大展主委則留任。

江啟臣表示，其餘的人事安排將在最短時間內補齊，讓改革隊伍更加全面。至於競選期間他承諾要在主席辦公室內設置「數位行銷科技長」，將採取公開徵才，以海選的方式，向社會公開徵求最適合的人選，希望從中找到了解網路生態，認同國民黨精神的恰當人選，提升國民黨在網路時代的行銷力與戰鬥力。