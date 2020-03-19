全聯防疫組合包藏亮點！　超體貼「小藍罐」千人大讚有才：非常需要

▲全聯防疫組合包 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診案例擴大至100例，昨（18日）也傳出全聯、家樂福等賣場出現「喪屍般的搶購潮」，對此有人分析大家是真的怕了。有網友今日也在臉書發文，她表示逛全聯時意外發現一款「防疫組合包」，裡頭除了有洗手乳、酒精擦等防疫用品，還包含一罐「乳液」，大讚賣場很貼心。

「看到防疫組合包我笑了。」一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」中發文，原來她在逛全聯時，發現牆邊放了幾組賣場自組的「防疫組合包」，而裡頭其中一件商品讓她看了秒會心一笑。

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只見組合包售價為518元，裡頭不僅有洗衣精+補充包、洗手乳、酒精濕紙巾，竟還附上一罐圓形的乳液！原來是因為近期大家常用酒精消毒手，長期使用下雙手可能會乾裂，因此需要用乳液滋潤一下，貼心舉動也讓原PO笑翻了。

▲最近大家消毒洗手容易龜裂，組合包裡有乳液實在體貼。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

照片曝光後，網友們紛紛大讚是「傑出的一手」，「誰搭配的啦！有才，手套來一雙」、「很貼心耶」、「這個銷售厲害」、「護手霜真的很需要啊」、「光是洗手也洗到很需要咧」、「我這陣子買最多的除了防疫用品就是護手霜了，很實用XD」、「之前還有漱口水」。

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