見櫃台有酒精瓶！他一按「土色黏液噴滿手」崩潰　真相超無奈

▲原PO在速食店按酒精瓶，卻擠出醬料 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

酒精和口罩在疫情爆發初期成為最瘋搶的防疫物資。一名網友今（18日）看到店家櫃台放了酒精瓶，心想不妨順便消毒一下雙手，沒想到壓頭一按下去竟噴出「滿滿驚嚇」，真相讓他超無奈。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示今日到速食店點餐時，看到櫃檯上放了一瓶酒精罐，便伸出手按了一下想消毒，怎料下秒手上卻出現大坨土色黏稠的液體，讓他嚇了一跳。

「原來是我自己目淦......。」原來原PO擠出的其實是「焦糖醬」，只是瓶身長得太像酒精罐了，剩下不到半瓶的液體又被桶子擋住，所以一時之間沒有多想就下手了。

▲目前許多店家都會在門口擺設酒精，且規定客人進場前先量過體溫。（示意圖／記者周宸亘攝）

照片一曝光，不少網友直言這跟人的排泄物有90%相似，調侃表示「好像我兒子的烙賽」、「寶寶便便」、「先舔一波」、「這是屎不是嘉明」、「後門的味道」、「想知道店員的表情」、「現在看到這種不按一下很難」、「上次去麥當勞櫃檯放透明糖漿，我以為是酒精，結果GG」。

值得一提的是，防疫物資產量已逐漸趨向穩定，外交部今日也對外公布「台美雙方防疫聯合聲明」，內容提到台美將攜手合作研發快篩試劑、疫苗及藥品等，且美方將為台灣保留30萬件防護衣的原料，我方在口罩生產穩定後，也將每周提供對方10萬枚口罩，未來也有可能擴大物資交換，如酒精等。

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