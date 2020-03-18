她上機噴酒精消毒！外國乘客「可噴我座位」　下秒舉動網傻眼：就不要中鏢

▲女網友上個月搭機返台。（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，義大利、西班牙等國家已飆破萬人確診，多國目前已宣布進行鎖國應對。一名女網友就回憶起上個月自歐返台的經驗，原來她為了防疫，上機後狂噴酒精，卻被隔壁乘客嘲笑是「瘋子」。貼文一出，網友搖頭直嘆「嘲笑真是最無腦的行為，他就不要中鏢。」

一名女網友日前在Dcard上發文，因為看到近日疫情歐洲大爆發，她便回想起上個月自歐洲返台的小插曲。她表示自己一上飛機後，就拿了小罐的酒精在座位附近到處噴，這時，隔壁的外國乘客見狀後，便告訴她「如果妳願意，妳也可以幫我的座位噴一噴。」

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原PO當下以為對方也和她一樣擔心，就順手幫那人的環境也一起消毒了。怎料，她噴完酒精後，那名外國人竟然和另一名乘客一起嘲笑她，說她是瘋子，讓她超傻眼。

▲女網友上機後狂噴酒精。（圖／記者周宸亘攝）

原PO補充，在歐洲人的觀念中，的確「戴口罩的人就等於是病人」，問他們「如果感冒了怎麼出門？」竟有人不以為然地回應「就到處咳嗽，讓大家一起感冒。」

女網友還說，如今看到歐洲大爆發，她一點都不意外，「台灣真的是走在世界最前端，醫療如此進步，很感謝我們國家的各種神人，我們的衛生教育，也是非常的棒，對很多事情都有基本概念。」

貼文一出，網友們紛紛搖頭表示「嘲笑真是最無腦的行為，他就不要中鏢」、「我相信那兩位現在一定笑不出來」、「歐洲人覺得不甘他們的事吧」、「跟他們說，當肺纖維化就再也笑不出來囉」、「我搭飛機消毒也被一群外國學生嘲笑」。

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