三峽女「遭開3槍」推下山...上身剩白骨！男友「全程旁觀」拒認罪　移送新北檢

▲洪男被移送到新北地檢署。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳豐德／新北報導

桃園一名賴姓女子被載到三峽山區，被吳姓男子以行刑式開槍的方式傷害，而過程中女子的洪姓男友還在一旁全程觀看，行徑相當誇張。對此，警方訊後，稍早已將疑似知情的洪男姊姊移送，稍後也會將洪男移送至新北地檢署。

賴女在2月時，還曾經在臉書與洪男放閃，怎料卻會在1日時遭到吳嫌殘忍槍殺，而曾經恩愛的男友還在一旁觀看，等到警方在竹林裡發現她的遺體時，除了雙手、臀部、腿部還有些許腐肉，頭顱、身體已成白骨，還有部分頭髮掛在竹子上，畫面令人感到不寒而慄、淒涼。

▲洪女稍早也被移送。（圖／記者沈繼昌攝）

吳男在偵訊時也供稱，在三峽插角山區用改造的金牛座手槍殺害了28歲賴姓女子，並將屍體推下山，但究竟為何要將賴女載到三峽殺害，其犯罪動機、地緣關係等仍有待進一步調查釐清。此外，洪女也向警方供稱，當時吳、洪弟、賴女3人下車談判，但之後卻只有2人返回。

▲女子遭到殘忍殺害。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，吳男已經因為槍砲案而遭到羈押，至於洪女則因為對案情知情，所以已經先被移送，而洪男則因狀態不穩定，所以在拘留所待了一個晚上後，於19日製作完筆錄，將會被警方移送到新北地檢署複訊。

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