　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨母親淚崩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文、陳以昇、沈繼昌／新北報導

一名女子本月1日被人載到新北市三峽的山區，遭男子以行刑式開3槍殺害並推下山坡，女子的男友站在一旁全程觀看，卻不阻止悲劇發生！後來警方在竹林發現女子的遺體，除了雙手、臀部、腿部還有些許腐肉，頭顱、身體已成白骨，還有部分頭髮掛在竹子上，隨風飄逸，畫面令人不寒而慄。

▲▼三峽。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賴女日前跟洪姓男友出遊開心合照，沒想到男友會狠心看著她被槍殺推下山。（圖／記者陳雕文翻攝）

原本吳姓凶手、吳嫌的洪姓女友、賴姓死者的洪姓男友都覺得山區隱密，神不知鬼不覺，到了本月8日，吳男、洪女因為討債又擄人、槍戰，遭桃園警方逮捕，遭擄的女子說，有聽到「洪的女友被做掉」等訊息，警方趕緊找來洪女並以「讓死者入土為安」等語曉以大義，洪女才鬆口說出恐怖的槍殺棄屍案！

吳男在偵訊時也供稱，在三峽插角山區用改造的金牛座手槍殺害了28歲賴姓女子，並將屍體推下山。警方聞言隨即找來吳男的叔叔，一起到棄屍地點附近搜索，最後循著濃濃屍臭味到了賴女的遺體，其上半身嚴重腐爛見骨、右腿膝蓋以下已經不見，且其部分頭髮還掛在竹子上。

▲▼三峽命案。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方在現場拉起封鎖線，持續釐清案情。（圖／記者陳以昇攝）

吳男聲稱是在自己的祖墳前對賴女之頭部、胸口等處連開3槍並推下山坡，但警方調查後發現，棄屍地點距離其祖墳還有約10公里遠，當地人也不清楚竹林裡有墳墓。因此，究竟吳男為何要將賴女載到三峽殺害，其地緣關係及動機仍待釐清。

▲桃園八德警分局本月8日偵辦因債務問題槍擊案件，檢警下午在三峽棄屍現場驗屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢警下午在三峽棄屍現場驗屍。（圖／記者陳以昇攝）

至於死者的洪姓男友（曾因吸食混合毒品導致精神狀況不穩），在稍早被帶進桃園八德分局拘留所，過沒多久竟突然在所內大聲尖叫，警方懷疑是用藥過度造成。因此為何讓吳男槍殺女友，目前洪男精神不穩無法回應。

▲桃園八德警分局偵辦三峽棄屍命案，18日晚間將涉案的洪姓男子帶回分局，因洪男拒絕夜間偵訊，19日上午將製作筆錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲洪姓男子被帶回分局，突然失控大吼大叫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴女母親哭著說，「為什麼要這麼殘忍！」並說，賴女在電子工廠上班，平時跟父親住在鶯歌，前陣子才跟她說要去小琉球玩，1日清晨5時左右，女兒被一對情侶載回苗栗頭份住處收拾行李，由於駕駛不斷大聲按喇叭，她隨即叫女兒請對方先離開，不要按喇叭吵到別人。

賴女母親還說，不久後女兒向她表示「要出去買吃的」，沒想到就再也沒回家了。她透露，女兒天天都會和他通電話，就算是在爸爸家過夜也都會打電話告知，由於遲遲沒接到女兒消息，她察覺有異，決定報警處理，沒想到最後是接到女兒的死訊…

▼賴女的母親淚崩。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼賴女的母親淚崩。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩
職員失手摔破「新冠病毒檢體」！日機場檢疫所關閉
快訊／台積電證實「1員工確診」！　新竹科學園區緊急回應了
頭髮掛竹林隨風飄…三峽女中3槍被推下山！上半身剩白骨母淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨母親淚崩

台南2官員不聽勸爽玩歐洲！黃偉哲怒下禁假令 緊急召回再補2槍

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

超恐怖！南投埔里南港溪谷大崩塌　土石揚起漫天灰塵阻斷溪流

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

恐怖男幼兒園外強開車門！她接小孩嚇壞急催油門　影中人現身揭真相

基隆港偷倒兩大袋廢棄物！監視器全記錄　警火速逮人最高可罰50萬

女兒喊「去買吃的」再也沒回來！失蹤18天成腫脹屍體躺三峽山區…媽悲痛掩面

22歲女傳訊60歲阿伯「要懷你孩子」　正宮怒求償…她辯稱：肉麻一次賺500

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨母親淚崩

台南2官員不聽勸爽玩歐洲！黃偉哲怒下禁假令 緊急召回再補2槍

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

超恐怖！南投埔里南港溪谷大崩塌　土石揚起漫天灰塵阻斷溪流

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

恐怖男幼兒園外強開車門！她接小孩嚇壞急催油門　影中人現身揭真相

基隆港偷倒兩大袋廢棄物！監視器全記錄　警火速逮人最高可罰50萬

女兒喊「去買吃的」再也沒回來！失蹤18天成腫脹屍體躺三峽山區…媽悲痛掩面

22歲女傳訊60歲阿伯「要懷你孩子」　正宮怒求償…她辯稱：肉麻一次賺500

天生頭好壯壯3星座！　獅子「健康列為人生目標」樂觀面對身體毛病

小橘喵永遠長不大…背後有噴淚原因　主人不離不棄：牠是我真愛

現金流「只剩2.7億」　雄獅旅遊：將採取一切手段存活下去

行政院高層遭爆帶風向！上班時間疾管署直播留言「霸凌記者」　本人回應了

金獎導演「貢獻地球40年」　男星曝：電影殺青隔天就釣魚

5歲飛飛身高超驚人！　小樂「上個月才見面」抱起來嚇到：怎麼突然長那麼高

台灣慣用命名法GG！《李屍朝鮮》播兩季要改名了　韓網生氣抗議：污辱歷史

360度互動環物零死角　桃園新創Asta讓你隨拍隨傳隨心旋轉

泫雅剪了金多美同款瀏海超減齡！想嘗試能參考這些女星

19歲《Vogue》嫩模確診新冠肺炎！　「將更多人接著感染」怒呼：他X請自我隔離

社會熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

獨／怪男幼稚園強拉車門　家長驚嚇駛離

早點名缺席　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆中士下場曝

富二代瘋玩SM　「不戴罩」PUB成極樂天堂

女兒喊「去買吃的」卻遭殺害棄屍！媽悲痛掩面

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

即／三峽驚爆殺人棄屍！年輕妹陳屍山中…警封鎖現場調查中

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

1年不洗澡…退伍軍人被趕出家門！法官判准

即／台北30人遊覽車去不老部落玩　回程猛撞限高鋼架…1人一度受困

為愛北上！女慘遭槍殺棄屍三峽山區

傳產千金難抵誘惑　拉正妹姪女「同虐」

「8小時榮譽假」賣1500　文書兵爽賺7700元下場曝光

更多熱門

相關新聞

女兒喊「去買吃的」卻遭殺害棄屍！媽悲痛掩面

女兒喊「去買吃的」卻遭殺害棄屍！媽悲痛掩面

新北市三峽區18日爆出一起殺人棄屍案件！桃園一名吳姓男子因槍砲案遭逮，警方深入調查後，吳男這才吐露殺害另名失蹤的賴姓女子，並將屍體棄置於三峽山區。賴女母親表示，1日女兒說要去買吃的，卻再也沒回家，讓她焦急不已報警處理，孰料，如今卻迎來噩耗。

三峽警嚴打炸街改裝、噪音車

三峽警嚴打炸街改裝、噪音車

為愛北上！女慘遭槍殺棄屍三峽山區

為愛北上！女慘遭槍殺棄屍三峽山區

三峽陣頭互尻！砸中警頭縫5針

三峽陣頭互尻！砸中警頭縫5針

三峽老街的平價美食TOP 8

三峽老街的平價美食TOP 8

關鍵字：

三峽槍殺棄屍

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／台積電晚間證實1員工確診

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面