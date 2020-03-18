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救郵輪！交通部「補貼9個月場地租金」　最高祭600萬獎勵金

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▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小三通已全面暫停。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，疫情指揮中心已宣布禁止國際郵輪靠泊我國港口。為減少郵輪場站業者所受衝擊，台灣港務公司表示，將給予9個月的全額場地租金補貼，以減少業者營運壓力，並規劃給予郵輪航商每航次50％碼頭碇泊費。復甦期將提供國際郵輪業者每趟最多600萬元獎勵金。

港務公司表示，已於16日發布實施「國際郵輪場站內商業服務設施場地租金補貼作業要點」、「國際郵輪業者碼頭碇泊費補貼作業要點」以及「國際郵輪在臺承攬業者營運郵輪複合母港航線獎勵作業要點」等紓困及振興方案。

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港務公司表示，指揮中心已於2月6日起禁止國際郵輪停靠，直接衝擊國際郵輪場站內商業服務設施業者之營運，為協助業者度過難關，將給予9個月全額場地租金補貼。

▲▼鑽石公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪為密閉空間，若有人確診，傳染機會很大，如鑽石公主號郵輪即驗出多人確診。（圖／達志影像／美聯社）

港務公司指出，未來疫情減緩後，預計給予郵輪航商每航次50％碼頭碇泊費之補貼方案。同時為進一步復甦，對於營運郵輪複合母港航線的旅行業，若進港及出港，非本國籍旅客數達該郵輪可搭載乘客數30％以上者，港務公司將提供每趟次200萬到600萬元之獎勵金。

另外，港務公司針對港口棧埠作業共14類業者，提供購置額溫槍、口罩、酒精及防疫手套等防疫用品之費用補貼，已於16日同步實施要點，該項補貼可溯自1月15日起實施。

有關港務公司依據「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」發布實施之各項紓困振興方案，相關詳細資訊及申辦流程請見港務公司網站「港務公司因應COVID-19(武漢肺炎)防疫專區」。

▲郵輪威士特丹號乘客下船。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪威士特丹號乘客下船。（圖／達志影像／美聯社）

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