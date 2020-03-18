善心店家贈埔里警分局「美味しい」壽司　為防疫辛勞警加油打氣

▲▼南投埔里有田日本料理餐廳，有感埔里警分局警員防疫期間，仍不眠不休執行各項勤業務，讓轄區內的治安平穩，特致贈壽司餐盒表達謝意。（圖／埔里警分局提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

鑑於國內新冠肺炎確診案例持續增加，疫情持續升溫，位處第一線接觸民眾的執法人員警察，工作時常進出醫院等公共場所及密閉空間，極其容易暴露在受病毒感染之工作環境中。

南投埔里有田日本料理餐廳，有感於埔里分局警方在防疫期間仍不眠不休執行各項勤業務，有效打擊犯罪，讓轄區內的治安平穩，交通順暢，有田餐廳希望在防疫如作戰之際，能善盡一份心力，提供第一線的警察人員營養補給。

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有田日本料理餐廳副總王欣璘，拿著剛出爐的美味壽司共190盒，贈予埔里分局各外勤所隊每位同仁，希望同仁吃了後能精神飽滿，繼續為治安打拼，與全民一同努力撐過此次的防疫作戰，拿到壽司盒警察同仁直呼「揪甘心」。

埔里分局分局長方秋梅表示，埔里分局各分駐（派出）所已著手實施防疫超前部署，必要時在駐地外空曠地點設置機動派出所，偵訊分流避免群聚感染，也提醒同仁自我保護，落實防疫工作，並期勉同仁在勤餘時間鍛鍊身體，培養良好運動習慣，適度紓解工作壓力，以常保身心健康，繼續為民服務，為轄區居民打造「宜居城市」生活環境。

・停產會崩潰

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