　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

輕型患者痊癒後不會有「後遺症」！陸專家：少數極重患者肺部會纖維化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎患者痊癒後，究竟會不會有後遺症？北京佑安醫院感染性疾病中心主任梁連春今（18）日回應指出，普通輕型患者一般不會留下後遺症，而部分重症患者雖在短期內會有輕微的肺纖維化，但經過強大的修復功能後基本上能吸收好轉，因此也不必擔心。

綜合陸媒報導，北京市新型肺炎疫情防控工作18日舉行第54場新聞發布會，梁連春對於患者痊癒後是否會留下後遺症做出回應。他表示，經過臨床治療後，輕型、普通型患者一般不會有後遺症。根據既往SARS、流感重症患者的治療經驗來看，部分重症新冠肺炎患者，在經過治療之後可能在短期內會有些輕微的肺纖維化，但是肺有很強的修復功能，一般在短期內肺纖維化就會吸收好轉，「不會留下後遺症」。

▲▼梁連春回應新冠肺炎患者治癒後，是否留下後遺症。（圖／翻攝北京日報都視頻截圖）

▲梁連春回應新冠肺炎患者治癒後，是否留下後遺症。（圖／翻攝北京日報都視頻截圖）

梁連春續指，少數極重型的患者，因為疾病時間比較長，形成的肺纖維化比較重，短期內會留下肺纖維化。但從目前觀察的情況來看，佑安醫院治療的2位病情較重的老年患者，也就是雙肺都是「白肺」的患者，兩個月復查發現肺纖維化基本吸收，他們自我感覺也沒有什麼症狀。「更遠期是否有後遺症，還要進行進一步的隨訪觀察」。

不過，香港醫管局先前對一月初感染新冠肺炎，並已經痊癒出院的12名患者，進行隨訪後發布了相關調查結果。研究發現有2到3名患者，在回歸到原本的生活後，無法做跟患病之前一樣的事情；另外有9名感染者則是被發現，肺部出現像是「毛玻璃」的樣子，顯示身體內的器官受到了損傷；而多數這種狀況與罹患SARS跟MERS的患者相似。

觀看影片請點此

 

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

輕型患者痊癒後不會有「後遺症」！陸專家：少數極重患者肺部會纖維化

國家不強力干預「新冠肺炎」不可能消失！鍾南山：聚餐、喝咖啡都不行

A股三大指數反彈未果 　瑞銀估中國全年GDP降至1.5%

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

禁5家美媒駐點採訪　陸外交部：有意見去向美國政府提出

香港法庭下令！　港鐵7日內交出「831太子站衝突」一刀不剪畫面

鍾南山：輸入性病例「感染性很強」　不能靠集體免疫解決問題

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

輕型患者痊癒後不會有「後遺症」！陸專家：少數極重患者肺部會纖維化

國家不強力干預「新冠肺炎」不可能消失！鍾南山：聚餐、喝咖啡都不行

A股三大指數反彈未果 　瑞銀估中國全年GDP降至1.5%

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

禁5家美媒駐點採訪　陸外交部：有意見去向美國政府提出

香港法庭下令！　港鐵7日內交出「831太子站衝突」一刀不剪畫面

鍾南山：輸入性病例「感染性很強」　不能靠集體免疫解決問題

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

Melvita最強瘦身油全新升級　加碼推出「按摩杯」只送不賣

快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

中職／教練鼓勵放膽投　蘇俊璋鎖定擠進勝利組

邵雨薇美披白紗：我好像要嫁了！觀看「李國修祝福影片」感動想哭

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

剖面是萌萌富士山！抹茶莓果餡奶凍必吃　全聯9款抹茶聯名新品　

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

肺部像灑滿星星　25歲女醫確診凌晨獨坐病床3小時

中國取消3美媒境內工作：反對假新聞

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

中國網上出現大量調侃文！官媒：注意吃相

影／返京後「出門跑步」！澳籍華人被公司開除

港驚現「紅褲壯漢」一打五

治療新冠肺炎要多少錢？帳單一曬「489萬元」

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

台籍「加州補教天王」　爆融資醜聞

武漢防疫出現漏洞了！「連4天急診出現新增病例」

西班牙返回「一路自帶病毒散播」…到家後無症狀確診！

男大生家樓下隨機殺人！2歲女童被砍頭慘死

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

更多熱門

相關新聞

滯英留學生爆離潮 議員展示留學生全副武裝搭機照片

滯英留學生爆離潮 議員展示留學生全副武裝搭機照片

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫讓全球陷於恐慌，台灣宣布19日零時起，所有從國外返台國人都要居家檢疫14天，外交部則限制外國人入境，桃園市議員舒翠玲18日指出，日前與其在英國留學念書女兒聯繫，有留學生搭機返國時，在機上秀出戴口罩、眼鏡甚至自製防護衣等防疫照片，彷彿面臨世紀災難般恐怖。

即／全球感染破20萬人　死亡8000例

即／全球感染破20萬人　死亡8000例

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

觀光局通函　禁旅行社出入團

觀光局通函　禁旅行社出入團

出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵

出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎梁連春後遺症

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面