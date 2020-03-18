輕型患者痊癒後不會有「後遺症」！陸專家：少數極重患者肺部會纖維化

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎患者痊癒後，究竟會不會有後遺症？北京佑安醫院感染性疾病中心主任梁連春今（18）日回應指出，普通輕型患者一般不會留下後遺症，而部分重症患者雖在短期內會有輕微的肺纖維化，但經過強大的修復功能後基本上能吸收好轉，因此也不必擔心。

綜合陸媒報導，北京市新型肺炎疫情防控工作18日舉行第54場新聞發布會，梁連春對於患者痊癒後是否會留下後遺症做出回應。他表示，經過臨床治療後，輕型、普通型患者一般不會有後遺症。根據既往SARS、流感重症患者的治療經驗來看，部分重症新冠肺炎患者，在經過治療之後可能在短期內會有些輕微的肺纖維化，但是肺有很強的修復功能，一般在短期內肺纖維化就會吸收好轉，「不會留下後遺症」。

▲梁連春回應新冠肺炎患者治癒後，是否留下後遺症。（圖／翻攝北京日報都視頻截圖）



梁連春續指，少數極重型的患者，因為疾病時間比較長，形成的肺纖維化比較重，短期內會留下肺纖維化。但從目前觀察的情況來看，佑安醫院治療的2位病情較重的老年患者，也就是雙肺都是「白肺」的患者，兩個月復查發現肺纖維化基本吸收，他們自我感覺也沒有什麼症狀。「更遠期是否有後遺症，還要進行進一步的隨訪觀察」。

不過，香港醫管局先前對一月初感染新冠肺炎，並已經痊癒出院的12名患者，進行隨訪後發布了相關調查結果。研究發現有2到3名患者，在回歸到原本的生活後，無法做跟患病之前一樣的事情；另外有9名感染者則是被發現，肺部出現像是「毛玻璃」的樣子，顯示身體內的器官受到了損傷；而多數這種狀況與罹患SARS跟MERS的患者相似。

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