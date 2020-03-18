滯英留學生「逃難潮」　桃園議員爆搭機「口罩眼鏡」全副武裝

▲桃園市議員舒翠玲爆料，她女兒在英國念書，當地留學生都急著想搭機返國，18日與其女兒視訊聯繫。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫讓全球陷於恐慌，台灣宣布19日零時起，所有從國外返台國人都要居家檢疫14天，外交部則限制外國人入境-桃園市議員舒翠玲18日指出，日前與其在英國留學念書女兒聯繫，有留學生搭機返國時，在機上秀出戴口罩、眼鏡甚至自製防護衣等防疫照片，彷彿面臨世紀災難般恐怖。

舒翠玲日前指出，她的女兒目前就讀英國伯明罕大學珠寶設計系研究所，最近歐洲疫情拉警報，不少亞洲在英國留學生都急著買機票返國，她好不容易請航空公司幫忙找機位，原本訂好春假返國機票，但鑑於歐洲疫情吃緊，女兒希望提前返台，但最快要到本月27日才有位置，且改票費用是以往的4倍之多，總計花了1萬2千元才搞定返台機票。

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▲桃園市議員舒翠玲展示，女兒在英國當地留學生搭機返國時在飛機上秀出全副武裝模樣，彷彿面臨世紀災難。（圖／舒翠玲提供）

舒翠玲18日透過視訊與女兒聯繫，女兒透露，在英國留學生像是沒有資源的難民，以劍橋大學為例，早就把學生趕出宿舍，孩子戴口罩還會被潑水質疑，超市上最普遍的民生用品如土司、衛生紙早就缺貨，亞洲留學生上街戴口罩就會被歧視甚至辱罵，女兒的同學在伯明罕騎單車戴口罩，就被黑人潑水辱罵，

所以有些亞洲留學生在當地不太敢戴口罩。

舒翠玲認為，亞洲留學生都辦有口罩都不敢戴，留學生在英國就像沒有資源的難民，想獲得新冠肺炎最新資訊都不知道該從何處了解，且當地物資缺乏，超市已買不到雞蛋、土司、衛生紙等基本民生物品，防疫最重要的酒精、口罩、消毒紙巾等物資更不可能買得到。

舒翠玲表示，絕大部分留學生都是住學生宿舍，不但空間小且共用浴室或廚房，容易發生群聚感染，這就是劍橋大學宣布要把所有學生移出宿舍的主要原因，她呼籲政府應該協調航空公司加開班機，把想要回台留學生都帶回來，希望政府幫忙這些在異國無助的留學生回家防疫的心願。

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