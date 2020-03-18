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女疑遭「開3槍」斃命棄屍三峽　2嫌都辯稱：人不是我殺的！

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▲桃園八德警分局日前偵辦因債務問題開槍案件，意外查出女子遭槍殺命案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園八德警分局日前偵辦因債務問題開槍案件，意外查出女子遭槍殺命案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市三峽區18日發生女子遭棄屍竹林命案，目前由新北地檢署指揮偵辦中，據指出，疑似死者的賴姓女子日前失蹤後家屬報案協尋，桃園警方懷疑本月8日在轄區破獲槍擊案，涉案的吳姓與洪姓男子被懷疑可能是殺害女子兇嫌，但2人都否認槍殺賴女，隨著女子屍體被發現，警方正積極釐清死者與兇嫌關係中。

桃園市八德警分局17日獲悉吳姓與洪姓男子可能槍殺女子案後，警方18日上午前往苗栗將洪姓男子帶回偵辦，並針對洪男說詞與在押的吳男交叉比對。據指出，疑似遭殺害的賴姓女子家人發現賴女失蹤曾於本月1日向苗栗警方報案失蹤，但因賴女與洪男在北上在桃園居住，4日又到桃園報案，桃園警方接受報案查出，洪姓男子事後對於警方詢問卻支吾其詞，否認有槍殺賴女，另已被收押的吳男也否認殺害賴女，2人都否認涉案，警方高度懷疑，洪男與吳男就是共犯。

▲桃園八德警分局本月8日偵辦因債務問題槍擊案件，警網趕往八德區長興路現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園八德警分局本月8日偵辦因債務問題槍擊案件，警網趕往八德區長興路現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，警方根據洪男的姊姊舉發，本月1日晚間曾與吳男、洪男、賴女共4人搭車至三峽山區談判債務問題，除了她以外，吳男、洪男帶賴女下車後，沒有多久曾聽見3聲槍響，隨後吳與洪男相繼回到車上，當時她不敢多問為何賴女沒上車，但覺得賴女可能凶多吉少。

桃園根據洪女說詞，18日前往三峽山區搜索，果然在竹林發現1具女子屍體，懷疑就是被殺害的賴女，為確認女子身分也請賴女家屬到場指認；此外洪男與吳男曾在本月8日因債務問題動手毆打1名女子，甚至開槍擊傷女子友人，吳男事後遭桃檢聲押獲准，洪男則是限制住居，但洪男已被警方拘捕到案，2人已被鎖定為殺人重嫌，目前正由檢警釐清中。

►「即日起，我退出老化黨。」

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