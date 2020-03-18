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桃園2男深夜搬「防疫酒精」　警一測露餡！大樓起出47公斤液態毒品

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▲桃園市警局中壢分局17日查獲鄭姓與袁姓男子凌晨搬運液態K毒原料，當場破獲2人涉嫌製毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局17日查獲鄭姓與袁姓男子凌晨搬運液態K毒原料，當場破獲2人涉嫌製毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局17日凌晨接獲某社區來電，指稱有可疑人士出入社區搬運疑似毒品原料，警網趕至發現鄭姓、袁姓男子正在搬運液態原料，2人辯稱是防疫酒精，但被檢驗出是液態K毒，警方在大樓內查獲製毒工廠，起出液態三級毒品K他命4大桶，共計47公斤與大批製毒原料與工具、改造土耳其制式手槍一把與子彈等證物，全案依違反毒品防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局中壢分局17日查獲鄭姓與袁姓男子凌晨搬運液態K毒原料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局17日查獲鄭姓與袁姓男子凌晨搬運液態K毒原料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，17日零時許，中壢分局文化派出所接獲轄區某社區大樓通報，近日夜間有可疑人士出入大樓，住戶反映聞到惡臭異味，文化所副所長張志忠、警員曾俊維、陳明傳趕往調查，現場發現2名男子正在搬運大型塑膠桶，身上飄有異味，員警上前盤查。

▲桃園市警局中壢分局17日查獲鄭姓與袁姓男子涉嫌製毒，在房間內起出大批毒品原料與工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局17日查獲鄭姓與袁姓男子涉嫌製毒，在房間內起出大批毒品原料與工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

24歲的鄭姓男子與29歲的袁姓男子辯稱，因近期新冠肺炎疫情蔓延，為預防疫情感染，所以到朋友住處取得防疫酒精4大桶準備提供親友使用，員警以毒品初篩劑檢測，發現呈現K他命等三級毒品反應，2人才坦承搬運桶裝液態物是三級毒品K他命原料，總重共4大桶、47公斤。

警方在附近大樓房間內查出製毒工廠，當場起出二級毒品安非他命18公克、二三級毒品混和物101公克、三級毒品K他命405.72公克、製造三級毒品K他命器材一批、製毒脫水用機1台、漏斗3個、濾網19個、水瓢3個、瓦斯爐、白鐵鍋、K盤2個、電子秤2台、手套12雙、烘毒用鐵網一片、量杯3個、空桶9個、改造土耳其制式925手槍一把、15發子彈等證物。

中壢分局分局長劉印官表示，全案已依違反毒品危害防制、槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦，警方在防疫期間維護治安絕不鬆懈，任何挑戰社會秩序不法行為，一定嚴辦到底。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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關鍵字：

K毒原料2男深夜搬毒製毒工場

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