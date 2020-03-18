台灣確診個案暴增破百！「11例在機場攔下」　陳時中：這幾天都是高峰期

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（18）日下午召開記者會，宣布新增23例個案，累積共達100例。指揮官陳時中表示，有11例在機場就攔下來，他也說，這幾天都是高峰期，早上也宣布啟動邊境管制，機場這兩天壓力會很大，不過我們想不管壓力在大第一線都要挺住，希望高峰期能很快過去。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天宣布確診案例增加23例，國內已累積達到100例，其中，本土案例2例，歐亞包括土耳其、杜拜轉機有19例，一例本土案例沒有旅遊史，對此很擔憂，因為其疫調正在進行中，相對生活較單純。

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▲新冠肺炎，新增23例確診說明。（圖／衛生福利部臉書）

陳時中說，全部裡面大概有11例都是3月16日在機場直接攔截的，他說，這幾天都是高峰期，早上也已宣布未來入境者都要做居家檢疫，有症狀的都會採檢，機場這兩天壓力會很大，因為會有一波回國潮，不過他盼不管壓力多大，第一線人員都要挺住，希望高峰期能很快過去，機場防疫是最重要的一條線，即早發現對疫情控制是有幫助的。

▲自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行。 （圖／記者黃國霖攝）

指揮中心今宣布，自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行；所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。

另外，近期國內境外移入武漢肺炎確診個案數攀升，尤以自歐洲入境者為多，今起除回溯採檢有症狀者，也將回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾（皆含轉機）之健康狀況。指揮中心表示，請這段期間自上述地區入境（皆含轉機）民眾配合居家檢疫，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市/區公所通報（電話可至各縣市政府網站查詢），或撥打各縣市1999專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

上述所稱「歐洲」為下列國家/地區：

法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭。

（歐洲+埃及、土耳其、杜拜共30個國家/地區）