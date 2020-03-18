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影／19日0時起台灣限制外國人入境！吳釗燮：入台一律居家檢疫14天

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記者黃凱翊／綜合報導

台灣新冠肺炎已有77例確診，近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會，吳釗燮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，外交部部長吳釗燮。（圖／記者呂佳賢攝）

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外交部部長吳釗燮表示，所有要入境台灣的非本國籍人，除了持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他經許可的人之外，其他一律限制入境。實施時間從台北時間明(19)日凌晨0時開始實施，若是人在國外的民眾，則是以19日台北時間0時之後當地起飛後的時間開始適用。

▲歐洲回台全數都要居家檢疫。（圖／指揮中心提供）

▲3/5-14有歐洲旅遊史的民眾，回台都要居家檢疫。（圖／指揮中心提供）

陳時中強調，現在幾乎都是境外移入，因此會考慮境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天。外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天。

陳時中表示，針對這段時間看到很多歐洲旅遊中東旅遊相關回來的人，出現了確診案件，所以除了未來相關的境管措施外，更重要的，是針對目前已經回來的民眾進行篩檢，目前已透過一萬多名跟健保做主動性的健保就醫資料，主動篩選出需要檢驗的人。現在已經找到555位有相關旅遊史的民眾，其中已有一百多位已經採檢，其餘繼續進行中，指揮中心也呼籲，在這段期間(3/3－3/14)有相關旅遊史的民眾請撥打1999主動通報。

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指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天
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