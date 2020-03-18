陳時中宣布「限制外國人入境」　黃智賢酸：終於！會不會太晚了

▲黃智賢。（圖／臉書／黃智賢世界）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣新冠肺炎案例激增，衛福部長陳時中偕外交部長吳釗燮18日上午於記者會上宣布禁止外國人入境。對此，一直不滿陳時中限制入境政策的政論節目主持人黃智賢在臉書表示，「會不會太晚了」。

吳釗燮稍早表示，所有要入境台灣的非本國籍人，除了持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他經許可的人之外，其他一律限制入境。實施時間從台北時間明(19)日凌晨0時開始實施，若是人在國外的民眾，則是以19日台北時間0時之後當地起飛後的時間開始適用。

配合中央疫情指揮中心防疫措施，自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來臺的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。

陳時中強調，現在幾乎都是境外移入，因此會考慮境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天。外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天。

根據中央流行疫情指揮中心最新消息指出，今台灣新冠肺炎案例暴增23例，23例中有21例是境外移入、2例本土案例，目前全台累計已達100例。

黃智賢18日下午發文表示，「陳時中終於宣布禁止外國人入境，台灣人入境，全部居家檢疫14天了。可是，會不會太晚了？」

▲黃智賢酸陳時中限制外國人入境政策太晚了。（圖／翻攝黃智賢臉書）

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