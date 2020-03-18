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隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

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▲24歲的遊紹峰是泉州欣佳酒店倒塌的倖存者。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲24歲的遊紹峰是泉州欣佳酒店倒塌的倖存者。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸福建泉州欣佳酒店倒塌，造成29人死亡，最後一名被救出的倖存者被困近70小時，他回憶在恍惚之中曾多次夢到自己已經死亡，而經過這次經驗之後已經無所畏懼，決定出去的話「一定娶女友」。

根據「新京報」報導，24歲的遊紹峰來自浙江溫州，事發前在泉州工作，年後返工因此住進欣佳酒店隔離，在3月7日倒塌的時後，他正在房間打遊戲，突然之間大樓向馬路方向倒塌，根本來不及逃離。

遊紹峰表示，當時周圍完全是黑的，什麼都看不到，房屋的鋼結構離我臉大概只有10公分，沒有辦法蹲或站，只能很艱難地翻身、趴著或仰著，但也不能完全平躺，而且旁邊都是石塊、鋼片、電路管，不小心就很可能被劃傷。

▲24歲的遊紹峰是泉州欣佳酒店倒塌的倖存者。（圖／翻攝自新京報，下同）

「兩隻腳是被石塊壓住了，又沒穿鞋子，石塊直接頂到裡面，疼得想暈過去。」遊紹峰透露，因為很不舒服，後來自己把石塊搬開，並把周邊簡單清理後躺下，也因此手有許多地方劃傷。

而在受困當下，比起餓更覺得口渴，遊紹峰指出，「滿腦子想的是可樂、雪碧等各種飲料，甚至到了只要是液體，我都能喝下那種感覺。我找了很多次水，但一直沒找到，最後反而更渴了」。

為了緩解口渴，遊紹峰用石塊割下一塊床單，然後用來浸濕尿液，放在口鼻旁邊去聞，希望增加一點濕度，他也曾想過要把尿喝下去，但曾聽說喝尿可能反而導致脫水，又想起老師曾教用舌頭頂住上顎，就會自動分泌口水，就改用此法。

▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」，開業一年就發生坍塌事故。（圖／翻攝微博，下同）

遊紹峰透露，「我曾經夢到過死亡，夢中腦子裡有個聲音說，『你好像已經死了呀，從你摔下來那一刻就已經死了。你搬石頭，躺在下面喊救命，都是想像出來的。』感覺自己醒了但又好像是在夢中，反反复复知道真的醒了，感覺還有點恍惚。」

而在搜救期間，遊紹峰曾以為消防員發現他了，但之後聲音又走遠了。大約過了4、5個小時後，才又回來。這次他又盡全力大聲叫喊，並敲擊石頭，直到消防員回應。

當時消防員挖了一個洞，遊紹峰自己爬出來後，消防員把他公主抱舉起來，然後抬出去，他總共被埋了69個小時33分鐘，是最後一名被救出的倖存者，之後被救出的9位都過世了。

而經過這次受困經歷，遊紹峰的想法也不同了，「如果我出去的話，一定想方設法開始準備娶我女朋友。先從見父母開始，之前一直都不敢去見，有壓力，出來之後，我現在無所畏懼，人只要活著，所有東西都能等得到了」。

▲▼官方證實：泉州欣佳酒店倒塌「埋壓70人」！驚悚空拍圖曝光　6樓瞬間變平地。（圖／翻攝微博）

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