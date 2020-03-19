訓誡書害死「吹哨人」李文亮？　陸網友敲碗調查...5點結果出爐

▲李文亮醫師。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎初期大陸的「吹哨人」李文亮醫師傳出死訊後，仍造成廣大陸網友的不滿、要求真相。大陸國家監委先前成立調查組，今（19）日以5點過程及建議向大眾報告。

報告指出，湖北省中西醫結合醫院、武漢市中心醫院後湖院區、武漢市紅十字會醫院等於2019年12月陸續收治了一些不明原因肺炎病人。一直到了27日，湖北省中西醫結合醫院呼吸與危重症醫學科主任張繼先向醫院報告了其接診3例不明原因肺炎患者情況，醫院將此情況上報武漢市江漢區疾控中心。

報告稱，12月30日晚間5點40分左右，李文亮醫生以「李文亮武漢眼科」暱稱在微信群「武漢大學臨床04級」中轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」、「在我們醫院後湖院區急診科隔離」等文字信息和1張標有「SARS冠狀病毒檢出〈高置信度〉陽性指標」等字樣的臨床病原體篩查結果圖片、1段時長11秒的肺部CT視頻。

2020年1月3日下午1點30分左右，武漢市公安局武昌分局中南路派出所與李文亮醫生聯繫後，對方在同事陪同下來到該派出所。李文亮醫生當天表示，在微信群中發有關SARS的信息是不對的，以後會注意的，談話人員給予對方一份訓誡書。

事後，李文亮自1月10日就出現發燒，1月12日入住武漢市中心醫院眼科病房，1月14日轉入呼吸與危重症醫學科三病區，1月23日轉入呼吸與危重症醫學科重症監護室，2月7日不幸去世。他病逝後，工亡補助金已全額發放，並核發喪葬補助金，保險公司也已向家屬賠付了捐贈保險。

最後，報告提出建議，由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公佈處理結果。

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