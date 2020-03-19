香港明對入境者「強制14天隔離」　林鄭月娥：盼所有人為香港著想

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港月初派包機接回滯留湖北的400多名香港居民，在駿洋邨檢疫中心接受14天的強制隔離檢疫。香港特首林鄭月娥19日表示，這一批返港的居民已完成檢疫，可安心回家跟家人團聚，非常感謝這段期間的忍耐與配合，「因應全球疫情發展，之後所有海外抵港人士都要接受檢疫，希望所有人都能配合，為香港著想。」

林鄭月娥提到，政府兩星期前派包機從湖北接回四百多位港人，現已陸續在駿洋邨檢疫中心完成十四天強制檢疫，可安心回家，同家人團聚，「14天不能出外無疑是一個考驗，也會帶來不便，但大家的忍耐、努力和配合，展現了同心抗疫的精神，為香港打赢這場抗疫戰出一分力，我們衷心感謝！」

林鄭月娥指出，因應全球疫情發展，由今日凌晨開始，所有由海外抵港人士都要接受14天強制檢疫，「香港要安然渡過因輸入個案而引發的社區爆發危機，必須管理好這風險。」

林鄭月娥強調，務請每位接受檢疫的人士，包括大批因受當地疫情影響而返港的香港留學生，以同樣的諒解和忍耐，為自己、為家人、為香港著想，遵守檢疫安排，「與檢疫人士同住的家人，也要盡量注意衛生，將病毒傳播風險減到最低。」

▼林鄭月娥寫信感謝配合隔離者。

