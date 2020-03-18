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Google線上12分鐘快速檢測新冠肺炎　但限定Google帳號

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▲Google,谷歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google母公司利用科技力量推出線上新冠肺炎12分鐘快篩。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情也席捲全美，不少人都在等篩檢，也因此快速篩檢成為許多國家的顯學；而美國科技巨頭Alphabet（Google母公司）就集結了公共衛生單位意見，成立了線上12分鐘快速篩檢網站「Project Baseline」。只不過這個網站有一項要求引人注目，那就是民眾上網登錄篩檢時，必須先登入自己的Google帳號，這讓不少人擔心自己更多的個資是否又將落入Alphabet手中。

「Project Baseline」是由Alphabet旗下另一家生技子公司Verily所推出，號稱可以特一些擔心新冠肺炎風險的民眾進行分類、篩檢；這項計畫目前開放給18歲（含）以上的成年人申請，希望可以幫助更多弱勢的人。

不過目前這項計畫僅提供給灣區的聖塔克拉拉郡與聖馬刁郡民眾先行申請，號稱12分鐘就能初步檢測是否罹患新冠肺炎，未來是否會擴展成全美民眾皆可申請目前還未能確定。

雖然這項計畫起出的立意良善，只不過卻有一個地方讓民眾有所疑慮，那就是申請測試的人必須以自己的Google帳號進行申請；申請成功的人可於線上做12分鐘的初步篩檢，如果篩檢出來的結果不良，那麼網站就會進一步的要求計畫申請者到特定地點進行採檢。

不過這也意味著申請民眾將會有更多個人資料落入Alphabet手中，且網站中的隱私權政策也明確指出，計畫申請者的個資有可能會被運用在未來的商品研發當中，這也讓不少有意申請篩檢的民眾退卻。

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